O místo jedničky v jihlavské brance se střetnou Wolf s Beranem

Třiadvacetiletý rodák z Kaliningradu měl tak výsostné postavení, že své kolegy Jana Brože a Adama Wolfa pustil mezi tři tyče pouze na kratičký fragment.

Před aktuálním ročníkem však dal Žukov přednost konkurenční nabídce ze Vsetína. „Měl jsem možnost zůstat v Jihlavě, ale chtěl jsem udělat změnu,“ uvedl Žukov po svém příchodu na Lapač. „Vsetín má dobrý tým, a když mě oslovil s nabídkou, souhlasil jsem.“

Pro Jihlavu to znamenalo jediné, musela v létě najít novou brankářskou jedničku.

Do boje o uvolněný post se kromě Adama Wolfa, jenž v minulém ročníku v základní části zasáhl do 13 utkání, nově přihlásil také Adam Beran. Plzeňského odchovance Dukla přivedla ze Sokolova.

Brankáři Jihlavy 88 Adam Beran (19. 7. 1999)

Adam Černý (1. 3. 2005)

37 Filip Maláč (16. 3. 2003)

79 Adam Wolf (3. 11. 1999) Na střídavý start

Josef Kořenář (31. 1. 1998)

Jakub Neužil (9. 11. 1994)

„Čekám, že odchytám co nejvíce zápasů, co bude možné,“ hlásil na začátku své mise v Jihlavě Beran. „A samozřejmě chceme udělat týmový úspěch. I když máme nyní podmínky stížené, chceme vyhrát každý zápas a dojít v soutěži co nejdál,“ zmínil fakt, že Dukla kvůli chystanému bourání CZ LOKO Areny přišla o domácí prostředí a své zápasy bude hrát v Pelhřimově a Jindřichově Hradci.

Jihlava tak znovu vsadí na mladé gólmany, kteří se v Chance lize teprve rozkoukávají. Wolf zatím ve druhé nejvyšší domácí soutěži odchytal zhruba třicet zápasů, Beran dvakrát tolik.

„Stáli jsme před rozhodnutím, jak finančně nákladný pro nás post brankáře bude,“ říká sportovní manažer Dukly Tomáš Vrábel. „Zvolili jsme variantu dvou mladých gólmanů, kteří jsou navíc stejný ročník (1999 – pozn. red.) a budou na stejné úrovni. A budou mít velkou možnost se porvat o roli jedničky.“

O něco složitější výchozí pozici má paradoxně Wolf. V letní přípravě totiž kvůli zdravotním problémům odchytal jediné utkání. „Dlouhodobější zranění Ady nám trochu zkomplikovalo situaci,“ připustili hlavní trenér Dukly Viktor Ujčík. „Ale teď už je zpátky a dostává se znovu do formy.“

Nabídnutou šanci dobře využil Beran. „Chytal velice slušně. Jestli to takhle bude pokračovat dál, tak si myslím, že nebudeme muset řešit nic jiného,“ věří stávající gólmanské dvojici Ujčík.

Dukla má však v záloze i plán B. „Jestliže by kluci svoji roli nějakým způsobem nezvládali, je možné jim nechat trochu delší čas, aby si zvykli na to fyzické i psychické zatížení. A použít gólmany na střídavý start,“ naznačil Ujčík.

Připraveni naskočit jsou v případně nižšího využití v extralize Josef Kořenář (Sparta Praha) a Jakub Neužil (Liberec). „Ale Bery vypadal velmi slušně a já věřím, že to tak bude i dál,“ dodal Ujčík.