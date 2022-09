Jihlavská Dukla míří do azylu. Hrát bude na dvou stadionech

Tréninkové zázemí našel seniorský A tým na Veřejném sportovišti pro lední sporty – tzv. „malém zimáčku“, soutěžní zápasy budou svěřenci kouče Viktora Ujčíka hrát v Pelhřimově a Jindřichově Hradci.

„Když to vezmu z časového hlediska, tak dojezdová vzdálenost do Pelhřimova se rovná přejezdu většího města. Takže tam by neměl být problém,“ věří Ščerban. „Doufám, že nás budou podporovat jak Jihlavští, tak chci věřit tomu, že nás adaptují jak Pelhřimově, tak v Jindřichově Hradci. A přijmou nás jako svůj domácí klub,“ přeje si.

„Snad na nás budou chodit a pomáhat nám ke sportovním výsledkům. A my jim to bude vracet tím, že budou mít parádní zážitky,“ slíbil jednatel Dukly.

V základní části Jihlava sehraje osmnáct utkání v Pelhřimově, osm v Jindřichově Hradci. „Chtěli jsme na obou místech představit atraktivní soupeře. Tak, abychom oběma městům trochu splatili, že nám nabídli pomocnou ruku. A fanoušci tam viděli i ty atraktivní týmy,“ naznačuje Ščerban.

Na derby pouze v Pelhřimově

Zatímco na Horácké derby proti Třebíči se půjdou podívat jen diváci v Pelhřimově (19. listopadu a 18. února), ještě loni extraligový Zlín, který patří k hlavním favoritům Chance ligy, se ukáže na obou zmiňovaných stadionech (21. září v Jindřichově Hradci, 10. prosince v Pelhřimově).

O tom, kde bude Dukla hrát případné play off, se podle Ščerbana rozhodne až během dlouhodobé soutěže. „Hodně bude záležet na tom, kde bude větší návštěvnost,“ zve do hlediště. „Ale i na tom, jak budou oba stadiony připravené. Pelhřimov byl totiž zvyklý končit provoz na konci března.“

Že Dukla vděčnost oběma městům myslí vážně, dokazuje fakt, že se jejich motiv promítl také do nových dresů. „Do černé, která je na rukávu, jsme dali vodoznak těch dvou měst. Pro fanoušky Dukly z Pelhřimova a Jindřichova Hradce to bude velmi zajímavý artikl, na dresu bude silueta, která tradičně nese znak jejich města,“ vysvětluje.

Stavbu nové arény volby neohrozí

Jednatel Dukly se zatím nechce stresovat ani faktem, že plánovaná výstavba Horácké multifunkční arény (HMA) se odkládá. „My víme, že výstavba bude trvat 24 měsíců – šest měsíců demolice stávající haly, osmnáct měsíců stavba nové. To je plus minus jasně dané, z toho obavy nemáme,“ tvrdí Ščerban.

„Tím, že se stále nezačalo kopat, se výstavba prodlužuje. A bohužel, stará hala už nejede. My tak už jsme v azylu, ale stále se nezačalo bourat,“ říká jednatel. „Do toho zasáhnou volby a je otázkou, jak dopadnou a jak rychle se dá do kupy nová koalice a zasedne nové vedení města,“ pokračuje.

Takto má podle nových vizualizací vypadat budoucí Horácká aréna. Na obrázku je pohled ze Smetanových sadů.

O osud stavby, na kterou je potřeba získat dalších 500 milionů, se však neobává. „Jak vnímám prohlášení silných subjektů, které by u toho měly být, věřím, že jsme na dobré cestě. Že se to už neotočí,“ je přesvědčený.

„Nedokážu si představit, že by to chtěl někdo zkusit zastavit, začít někde na zelené louce, nebo s jinou variantou. Možná to v předvolebních kláních někdo zmíní, ale nevěřím tomu. Protože se mi to zdá jako ta nejhorší ze všech špatných variant, které tady jsou,“ dodal Ščerban.