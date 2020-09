Mé nejhorší období v Dukle, otazníky jsou velké, připouští Ščerban

„Upřímně musím říct, že takhle napjatou situaci jsem zažil jen úplně na začátku, kdy jsem do Dukly přišel,“ vzpomíná Ščerban na jaro roku 2008, kdy ve funkci jednatele klubu vystřídal Tomáše Sedláka. „Nicméně, tam bylo alespoň nějaké stabilní prostředí. Teď jsou tu opravdu velké otazníky.“

Zásadní otázkou je, jestli protikoronavirové opatření umožní prvoligovou sezonu, která v sobotu odstartovala, dohrát až do konce, včetně play off. Věříte tomu, že se to povede?

Bavíme se o tom, že teď je těžká doba, kterou si musíme všichni prožít. Myslím tím i klub, partnery i naše fanoušky. Lidé nevědí, jestli na hokej půjdou, nebo ne. V přípravě jsme vydávali zprávy, že zápas bude a už o dvě hodiny později, že nakonec ne. Já ale chci věřit tomu, že společně tím projdeme. A sezonu si užijeme. Se vším, co nás čeká, se chceme poprat. Dá-li bůh, dospějeme k dobrému konci, kdy se play off bude moct odehrát.

Jak vnímáte herní systém Chance ligy?

Není ideální. Ale pokud bude člověk dopodrobna přemýšlet o tom, co může přijít a co všechno se může stát, myslím, že je to asi nejlepší možný systém, který jsme mohli zvolit. Snažili jsme se pamatovat na všechno. Je myšleno na to, co se stane, když se soutěž přeruší, když se nedohraje, počítá se samozřejmě také s play off, protože většina týmů si ho - jako největší koření sezony - chtěla zahrát. Jen doufám, že nepřijde něco, co jsme neočekávali.

Hned na začátku ročníku však tři úvodní zápasy nemohly být sehrány kvůli tomu, že se týmy ocitly v karanténě. Jak velký problém to představuje?

Je vytvořený dostatečný prostor na to, aby se zápasy mohly dohrát. V rozpise není tolik pondělních termínů, které jsou určené na dohrávky. Jsou tam i pauzy - ve stejném termínu jako reprezentační přestávky. Aby se eventuálně mohly zápasy dohrát nebo aby se mančafty mohly dát dohromady.

Co se stane, když některý z týmů sklouzne do karantény v době, kdy by měly hrát zápasy play off?

S tím jsme samozřejmě počítali a všichni jsme se shodli, že v takovou chvíli bohužel musí platit „padni komu padni“. To znamená, že pokud půjde tým v play off do karantény, tak to pro něj v podstatě znamená konec sezony. Nicméně týmy se většinou shodly, že do toho rizika chtějí jít. Pokud člověk přijde o play off, přijde o zajímavou část soutěže. Ale nejde „o život“.

Samozřejmě, vypadnout předčasně z play off není to samé jako třeba sestoupit ze soutěže.

Právě proto je soutěž nesestupová. Aby se zabránilo tomu nejhoršímu, co by se bez vlivu sportovní výkonnosti jednotlivých týmů mohlo stát. Že by některý z týmů kvůli karanténě nebo neodehrání nějakého zápasu přišel o účast v Chance lize.

Vraťme se k vám, jaké jsou cíle Dukly v novém ročníku?

Jsme si vědomi, že tradice nás zavazuje k tomu, abychom vždy měli vysoké cíle. S trenéry a zástupci hráčů jsme se shodli na tom, že naším základním cílem musí být pohybovat se v tabulce nahoře, do šestého místa. Což vnímáme jako základní odrazový můstek do závěrečné fáze sezony.

Jak jste spokojený se složením kádru vašeho týmu?

Tým se podařilo doplnit, takže věřím, že sezona bude mnohem lepší, než byla loni. Tým je složený tak, že má opravdu hodně dobrý základ. A věřím, že bude mít také vysokou výkonnost v sezoně.

Zmiňovali jsme, že týmy chtějí hrát play off. V minulém ročníku vám to však nebylo umožněno. Dá se vyčíslit, jak velký zásah do ekonomiky klubu to byl?

Dá, celkem velmi přesně. Není to však čistě o play off, musím říct, že tím jsem se samostatně nezabýval. Pro mě bylo důležité, že 12. března byla rozhodnutím vlády uzavřena sportoviště. A my máme i další ekonomické činnosti. Takže za období od 12. března do 30. dubna, kdy končí sezona a náš účetní rok, jsme přišli o částku 4,5 milionu korun na příjmech.

Podařilo se vám snížit i výdaje?

Samozřejmě jsme dokázali i šetřit, přestali jsme chladit, omezili jsme všechny provozy, vypnuli jsme topení v celém baráku. Lidé šli na překážku v práci domů, takže jsme ušetřili přibližně 2,2 milionu korun. Samozřejmě, některá čísla jsou predikovaná, mohla být o sto tisíc vyšší, či menší. Dá se ale říct, že za měsíc a půl jsme ztratili asi dva miliony a dvě stě tisíc korun.

Jak se poté podařilo sestavit rozpočet na nový ročník?

Na prvním místě se sluší poděkovat našim partnerům, protože nás nikdo neopustil. Všichni nám zůstali věrní, naopak se podařilo nějaké nové partnery i přivést. Takže jim chci poděkovat, že jsou s námi i v těch nelehkých dobách. Pohybujeme se v prostředí, kdy jsem finanční plány a rozpočty předělával několikrát. Spousta věcí je tam odhadnuta na základě předchozích zkušeností a nevím, jestli to, co mám dnes na papíře, platí. Takže s tím opravdu bojujeme. Snažíme se s partnery domluvit, ale abych jako v minulých letech už mohl říct, že máme sezonu zajištěnou, to nemůžu. Musíme udělat ještě hodně práce.