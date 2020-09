Ujčík: Covid? Tak příjemnou chřipku jsem nikdy neměl. Pojďme žít normálně

Kvůli protikoronavirovým opatřením přišel nejen o konec minulé sezony, ale také o velkou část letní přípravy. Trenér prvoligových jihlavských hokejistů Viktor Ujčík se musel smířit s dvoutýdenní karanténou svého týmu, ale i s rušením přípravných zápasů doslova na poslední chvíli.

„Moc zápasů jsme neodehráli, takže nemáme nějakou zpětnou vazbu, jak na tom jsme,“ krčí rameny na začátku nového ročníku Chance ligy. „Těžko si tak teď můžeme říct, na co chceme v sezoně dosáhnout.“

Jak moc velkou komplikací pro vás čtrnáctidenní tréninkový výpadek celého mužstva v letní přípravě byl?

Samozřejmě to nepříjemné bylo, čtrnáct dní je v přípravě strašně moc. Navíc jsme poté odehráli minimum zápasů, skoro žádné. A pokud se nějakým způsobem nezmění pravidla, čeká nás hodně divná sezona. Moc se toho neodehraje. Nevěřím, že budou všichni zdraví.

Co navrhujete?

Je to o zdravém rozumu. Chtělo by to, aby se konečně začalo přemýšlet a dalo se konečně i na ty odborníky, kteří jsou uznávaní u nás v republice i ve světě a kteří tvrdí, že covid je chřipka. Navíc v současné době se slabým nebo žádným průběhem. Jestli se pořád budeme honit za někým, kdo bude bez příznaků, a budeme určovat, že je pozitivní, a celý tým následně nebude trénovat, bude to prostě na prd.

Vy s tím máte poměrně čerstvou zkušenost.

Já jsem to onemocnění prodělal, celá moje rodina. A musím říct: tak příjemnou chřipku jsem ještě nikdy neměl. Takže pojďme konečně začít přemýšlet. Kdo chce chodit na hokej, ať na něj chodit může. Kdo se bojí, ať nechodí. Ať sedí doma a má roušky. To je jeho věc. Ale pojďme žít jako svobodní lidé, a ne jako před rokem 1989.

Hráčský kádr Dukly prošel v létě obměnou. Jak jste nyní s týmem spokojený?

Myslím, že tým máme velmi slušný. Zdravé jádro, které jsme potřebovali nebo chtěli, tady zůstalo. To je pro mě nejdůležitější. Mezi kluky je zdravá konkurence, na každém tréninku a v každém zápase musí dokazovat, že si místo v sestavě zaslouží. Zdá se mi, že nyní je tým silnější než minulou sezonu. Akorát to musíme ukázat v důležitých a vypjatých momentech na ledě. Jména jsou hezká věc, ale důležité je, jak celý tým bude fungovat. Jestli všichni dokážou přijmout svoji roli, jak budou pracovat a jestli povýší týmové ego nad svoje vlastní.

Čím byste se chtěl v sezoně prezentovat?

Když budeme zdraví, budeme se snažit hrát co nejlépe. Pokud možno atraktivně, aby se to divákům v Jihlavě líbilo. Snažit se do toho dát maximum, bojovat o každý puk. Hrát hokej, jaký Jihlava hrála v extralize. Bojovný, s dohrávanými souboji. Hokej tady bolel, nikdo sem nechtěl jezdit hrát.

A co se týče konkrétních plánů ohledně postavení v tabulce?

Samozřejmě sledujeme také týmy okolo nás, jak posilovaly, kdo přišel z extraligy do Chance ligy. Myslím, že se v soutěži objevilo spoustu zajímavých jmen. Ale jak to bude vypadat, to zjistíme, až na soupeře narazíme. Poměříme, jakou máme sílu my, jakou oni. Za mě se to vše začne lámat až někdy kolem listopadu, prosince, kdy už všem ubývají síly. Teprve tam se ukáže, kdo je schopný hrát hokej a jaké kdo má hráče.