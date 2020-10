Knižní trh se kvůli vládním nařízením ruší, Ji.hlava zamíří na internet

To je případ oblíbeného Podzimního knižního veletrhu, který se měl konat v Havlíčkově Brodě 23. a 24. října v Kulturním domě Ostrov. Ředitelka Markéta Hejkalová se však festival vzhledem k novým vládním nařízením rozhodla úplně zrušit.



„Vládní usnesení veletrhy výslovně zakazuje až do 25. října, takže i po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí v Jihlavě 30. podzimní knižní veletrh ruším,“ oznámila Hejkalová.

Z letošního kulatého ročníku tak zbude jen torzo. „Uskuteční se pouze v podobě knihy. Jmenuje se Země skrytých úsměvů a nabízí poutavé čtení na 33 podzimních večerů,“ uvádí Hejkalová.

Nová kniha nabízí 30 povídek autorek a autorů, kteří se letos měli na veletrhu objevit či na něj zavítali v minulých letech. Doplní je tři povídky již nežijících spisovatelů. Kniha bude v týdnu od 23. do 31. října k dostání v brodském Knihkupectví Petrkov či v Kavárně Hejkal.

Festival dokumentů diváky vtáhne do online světa

Do digitálního azylu na webu se zase uchýlí letošní Mezinárodní festival dokumentárních filmů, který se měl od 27. října do 1. listopadu uskutečnit v Jihlavě.

Přestože pořadatelé od začátku počítali s několika variantami jeho konání v závislosti na aktuálních epidemických opatřeních, včetně toho, že festival bude pouze online, ještě na začátku minulého týdne věřili, že se svátek dokumentárního filmu uskuteční ve fyzické podobě, tedy v kinosálech a s diváky.

Ovšem po čtvrtečním zpřísnění proticovidových opatření, která mimo jiné zavírají kina a omezují shromažďování, je tomu jinak.

„Vždy jsme dávali přednost fyzickému festivalu. Filmové projekce v kinech, společné diskuse a setkávání jsou pro nás základní inspirací. Ale letošní rok je všechno jinak a my to respektujeme,“ uvedl ředitel festivalu dokumentů Marek Hovorka.

Uzavření kin proto chtějí pořadatelé využít jako příležitost a výzvu. „Chystáme plnohodnotný filmový program i výjimečné desáté Inspirační fórum. Vše budeme společně sdílet online, ve formátu, který účastníky překvapí a vtáhne,“ dodal Hovorka.

Součástí online festivalu bude i program Ji.hlava dětem a diskuse s tvůrci vysílané živě z programového studia v Jihlavě.

Jak konkrétně bude online Mezinárodní festival dokumentárních filmů fungovat, představí pořadatelé v týdnu.

Jihlavská zoo má milionové ztráty už teď

Své brány musela zaklapnout a zrušit veškeré vzdělávací aktivity i jihlavská zoologická zahrada. Ředitel zahrady Jan Vašák odhaduje ztrátu způsobenou uzavřením zahrady na čtrnáct dnů ve výši 1 až 1,5 milionu korun.

Celkově letos zoo nezažívá úspěšnou sezonu. Ztráta je podle Vašáka zhruba 10 milionů korun. „Zčásti je to návštěvnicky špatným létem, ale jsou v tom zahrnutá i jarní covidová opatření. Finanční kompenzace musíme řešit přes zřizovatele, kterým je magistrát. Pro něj jsou to ale další zásahy do rozpočtu,“ poznamenal ředitel Vašák.

Zmrazení kultury na čtrnáct dnů se dotýká muzeí, galerií i jediné profesionální divadelní scény. Již dříve vedení Horáckého divadla (HDJ) stáhlo z programu představení, ve kterých se zpívá. Teď se uzavře divákům úplně.

„Představení, na která měli diváci zakoupené lístky nebo byla určená pro abonenty, se přesunou do náhradních termínů. Pokud by jim čas nevyhovoval, budeme vracet vstupné. Ale normálně pracujeme, chod divadla pokračuje, herci zkouší další inscenace. Jenom nebudeme hrát pro veřejnost,“ poznamenal ředitel divadla Ondrej Remiáš.

Také v HDJ od září zaznamenali, že začátek sezony není to, co bývalo. „Strach z covidu a zřejmě i některé dezinformace se odrazily na návštěvnosti. Měli jsme představení, kde v hledišti chyběla i půlka obecenstva. Nepřišli, přestože měli zakoupené vstupenky,“ dodal Remiáš.

Hokejisté mají pauzu delší kvůli karanténě

Vládní nařízení se dotkne také sportu. Od pondělí jsou v Česku na dva týdny zakázány veškeré organizované soutěže, včetně hokeje a fotbalu. Výjimku by měly mít pouze mezinárodní zápasy.

Fotbalisté a hokejisté z Vysočiny, působící ve druhých nejvyšších soutěžích, však měli volno už uplynulý víkend. Fortuna: Národní liga, ve které působí jihlavští fotbalisté, měla reprezentační přestávku. Tým kouče Aleše Křečka ve zmiňovaném období měl sehrát utkání na hřišti Dukly Praha a následně doma s Blanskem. Oba duely byly odloženy.

Podle mluvčího FC Vysočina Miroslava Fukse však není vyloučen další vývoj.

„Ze strany vedení Ligové fotbalové asociace (LFA) jsme informováni, že chce vyvolat jednání se zástupci ministerstva zdravotnictví. Chtěli by pokusit vyjednat podmínky k tomu, aby se profesionální fotbalové soutěže mohly zase rozběhnout,“ zmínil Fuks.

„Vždyť právě fotbalisté jsou možná nejvíce testovanou skupinou v Česku, tudíž riziko nakažení je v rámci ligových duelů minimální,“ doplnil mluvčí Vysočiny.

Nucené volno v současné době mají také prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava a Horácké Slavie Třebíč, kteří se kvůli pozitivním testům několika svých hráčů ocitli v karanténě. Třebíč plánovala návrat do zápasového zatížení příští víkend, Jihlavě měla karanténa skončit příští pátek. Oba kluby tak budou muset plány přehodnotit.