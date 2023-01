Žďár vedl o pět gólů, přesto derby s Havlíčkovým Brodem téměř ztratil

V první polovině utkání bylo na ledě jen jedno mužstvo – žďárským hokejistům vycházelo proti Brodu úplně všechno a ve 32. minutě vedli po druhé přesně střele Jakuba Čejky už 5:0!

„Půl zápasu jsme hráli to, co jsme si řekli,“ pochvaloval si trenér domácího týmu Milan Řehoř.

V tu chvíli na stadionu moc lidí, kteří by věřili v zázračné zmrtvýchvstání rivala, určitě nebylo.

A přesto...

„Postupně jsme se zvedali a začali jsme svoji ztrátu pomalu, ale jistě stahovat. Ve 48. minutě už to bylo 5:5 a soupeř byl pod tlakem,“ popsal dění na ledě v dalších minutách hlavní kouč brodského A-mužstva Aleš Kraučuk.

Nervozita se stupňovala v hledišti i na ledě, hned tři hráči během utkání dostali vyšší trest na pět minut plus do konce utkání.

Klíčový moment nastal devět minut před koncem normální hrací doby a jeho hrdinou byl domácí Martin Gregar, který využil přesilovku a vrátil vedení na stranu svého týmu. Výsledek 6:5 už se potom neměnil.

„Museli jsme to trochu zdramatizovat,“ pousmál se Řehoř, pro něhož to bylo v roli žďárského trenéra úplně první vítězství.

Naopak na brodské straně vládl smutek. „Naše kluky ale musím i ocenit, jak se za stavu 0:5 zvedli, co předvedli a jak soupeře přehrávali,“ nechal se slyšet Kraučuk. „Nicméně do dalších zápasů to pro nás musí být varování, že si nemůžeme nechat na začátku zápasu nasypat tolik gólů,“ dodal.