Brod překvapil lídra. Co jsme si řekli, to jsme taky splnili, říká Vašíček

Hosté dorazili na brodský led s vizitkou týmu, který v sezoně do té doby ztratil pouhých 6 bodů, přičemž ale ani jednou neprohrál v normální hrací době. Ve středu se nicméně všechno změnilo – domácí hokejisté soupeře z jihu Moravy překvapili a vyhráli 3:2.

„Znojmu sice chyběli někteří důležití hráči jako Tomáš Svoboda nebo Honza Hruška, ale to náš úspěch nikterak nesnižuje. Myslím, že jsme podali výborný výkon. Brankářem počínaje a posledním útočníkem konče,“ pochvaloval si zápas nejzkušenější brodský hokejista Jiří Vašíček.

Naznačovala už první třetina, která skončila výsledkem 0:0, že to znojemští Orli tentokrát nebudou mít moc snadné?

Přitom z jejich pohledu byla právě ta část zápasu nejlepší, hodně nás v ní zatlačili. Jenže tlak soupeře jsme přestáli a uvědomili si, že se s ním dá hrát. Postupně jsme pak přebírali otěže zápasu a nakonec i po zásluze těsně vyhráli.

O vašem vítězství jako o zaslouženém mimochodem mluvil v pozápasovém hodnocení i trenér Znojma Jiří Beroun...

Jo, myslím, že na tuhle soutěž to bylo z naší strany poměrně kvalitní utkání. Co jsme si řekli, to jsme na ledě splnili.

Rozdílový gól vstřelil Marek Kopic, ovšem vy jste u něj figuroval coby asistent...

Hrálo se pět na pět, Milan Valášek vybojoval puk u mantinelu a přikopl mi ho. Já ho pak nahodil do brankoviště, kde Marek Kopic následně odvedl skvělou práci.

Možná je jen škoda, že váš výkon nevidělo víc lidí. Podle oficiálního údaje jich na stadion dorazily necelé čtyři stovky...

Řekl bych, že během covidu se lidé odnaučili na stadiony chodit, což je velká škoda. Každopádně i ty čtyři stovky vytvořily super atmosféru. A my jsme hlavně rádi, že jsme fanouškům udělali radost.

V sobotu hrajete opět doma, tentokrát s Novým Jičínem. Nehrozí podcenění? Myslím ve smyslu: porazili jsme Znojmo, tak s Novým Jičínem to půjde snadno.

To nám právě nesmí ani na chvíli vlézt do hlavy. Proto jsme si hned po zápase řekli, že slavit se může jen do půlnoci, pak už začíná nový den a nová práce.

S vašimi zkušenostmi to asi bude především na vás, aby mladší spoluhráči rady pochopili...

Však jim taky pořád něco říkám, až jsem někdy už sám sobě protivný. (směje se)