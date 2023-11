Na Bouchalkách se tleskalo, mistři světa vyučovali Vyškov. Už se těší na Rolinka

Vampola se rozkoukával, pak smazal minusové body Přesně dva roky a pět dní nehrál Petr Vampola žádný soutěžní zápas. Přesto se v 41 letech nechal znovu přemluvit, aby si ještě jednou zahrál třetí nejvyšší soutěž za klub ze žďárských Bouchalek, odkud vyrazil před lety do velkého hokeje. „Dva roky jsem nebyl pořádně na ledě. Byl jsem si jen asi čtyřikrát zahrát s klukama v Praze, abych tady neudělal ostudu,“ vyprávěl po utkání, v němž SKLH Žďár deklasoval i díky jeho přispění silný Vyškov vysoko 10:4. Petr Vampola ze Žďáru překonává vyškovského gólmana Tobiáše Synka. „Přijel jsem zase na jeden zápas, přišli lidi, klub vybral peníze na dobrou věc a hlavně jsme vyhráli. Dopadlo to, jak mělo, splnilo to účel,“ liboval si po zápase. Vysoká návštěva - bezmála třináct stovek diváků - mu udělala radost. „Proto jsme to dělali, aby lidi přišli. Vedení klubu v čele s Martinem Nečasem to dělá dobře a bylo by fajn, kdyby zase chodilo víc diváků, protože kluci hrají výborně. Musím je jenom pochválit,“ ocenil výkon svých spoluhráčů, kteří poskočili na druhé místo skupiny Východ za suverénní Havířov. Taková slova od útočníka, jenž vybojoval tři extraligové tituly se Vsetínem, Plzní a Libercem a podílel se na posledním českém zlatu z MS 2010, je musí pořádně zahřát. Petr Vampola nastoupil v první lajně s dalšími úspěšnými odchovanci Petrem Koukalem a Tomášem Kautem. A trvalo mu, než se dostal do zápasového tempa a než si na sebe lajna hokejových profesorů zvykla. „Začali jsme minusovým bodem, Vampi si na led skočil ještě pro jeden, takže byl hned minus dva,“ rýpl si Koukal. Dlouhá pauza byla na Vampolovi znát. Neměl chuť se po první třetině převléci a jít raději do bufetu na párek? „To ne, to se tak někdy sejde. Po dvou letech jsem se musel na ledě trošku rozkoukat,“ přiznal se smíchem. A rozkoukal se parádně – k asistenci pak přidal i gól v oslabení po samostatném úniku, kdy nadvakrát překonal gólmana Vyškova. S o sedm let mladším Kautem si zahrál za Kladno, s Koukalem se zná odmala. „Naposledy jsme spolu hráli za žďárský dorost asi před pětadvaceti roky, jsou to krásné vzpomínky,“ pátral v paměti. „Někteří domácí si kvůli nám tolik nezahráli, ale bylo to tak domluvené. Příští zápas už zase povalí oni,“ hecuje Vampola Žďáráky k dalším výhrám.