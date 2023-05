Nové vedení hokejového Brodu: Cítíme to tak, že si nás lidé vyžádali

Ještě v minulé sezoně se na chvilku mihl v brodském dresu, než se 16. listopadu v roce 2022 s hráčskou kariérou definitivně rozloučil. Teď se však Miroslav Třetina do Kotliny opět vrací, i když tentokrát v docela jiné roli. Už pár dnů je z něj předseda výkonného výboru BK Havlíčkův Brod.

„V podstatě to znamená, že jsem jeho novým šéfem,“ říká třiačtyřicetiletý dlouholetý kapitán brodského A-týmu, který si ale během kariéry vyzkoušel také nejvyšší českou ligu v dresu pražské Slavie. „Každopádně pořád je to týmová práce. Já sice výkonnému výboru předsedám, ale rozhodovat bude o důležitých věcech i nadále osm členů plus dozorčí rada,“ vysvětluje.

Pro běžného fanouška jste nicméně tím, koho budou velebit, když bude všechno šlapat. A naopak mu klidně vynadají, pokud se objeví jakýkoli problém...

(usmívá se) Přesně. A také partneři a sponzoři měli podmínku, abych já byl tím statutárním orgánem, se kterým budou jednat.

Váš předchůdce Jiří Čelanský měl ovšem ještě na dva roky mandát. Nebo ne?

Měl, ale právě pro dobro klubu se svojí funkce vzdal. V Brodě nicméně dál zůstává jako člen výkonného výboru a navíc i v roli trenéra jedné z mládežnických kategorií.

Co pro vás bylo hnacím motorem? Proč jste se rozhodl ucházet se o předsednické místo?

Odehrál jsem v Brodě spoustu sezon a v poslední době mi volalo hodně rodičů, že jsou nespokojeni s tím, jak se to tady teď dělá. I trenéři si stěžovali, že to moc nefunguje. Navíc já sám viděl, jak na tom „áčko“ je, že návštěvnost je minimální. To všechno hrálo svoji roli v mém rozhodnutí zkusit s tím něco udělat.

A svého bývalého spoluhráče Lukáše Endála jste si k sobě vzal z důvodu, že vám to spolu skvěle fungovalo už na ledě?

Ano, šli jsme do toho od začátku spolu.

Na rozdíl od vás on ještě s hokejem neskončil. Naopak loni hrál výborně nejen za druholigový Tábor, ale i za prvoligové „béčko“ Pardubic. Co z něho udělat hrajícího místopředsedu?

Uvidíme, třeba to tak dopadne. Každopádně by měl být sportovní manažer, tak by případně podepisoval smlouvu sám se sebou. (směje se) Ale teď vážně, my hlavně chceme, aby v Brodě fungovalo propojení mládeže s A-týmem. Aby tady byla návaznost.

Vnímáte už teď ze strany veřejnosti podporu?

Víte, co pro mě bylo zlomem, kdy jsem si řekl: Běž do toho, ti lidé za tebou stojí. Když jsem se loučil s kariérou a na stadion kvůli mně na zápas přišlo patnáct set lidí. Na další hrací den už jich přitom zase dorazily jen tři stovky. Oba s Endym cítíme, že si nás tady lidé vyžádali.

Vy jste v posledních letech pracoval jako trenér v hokejové akademii Jaromíra Pytlíka v Telči. S tím je nyní konec?

Jsme domluveni, že když bude potřeba a já budu mít volněji, tak jim tam externím způsobem vypomůžu. Musím říct, že jsem v Telči nabral hodně zkušeností. Myšlenku, kterou tomu tam Míra Pytlík dává, bych rád praktikoval i v Brodě, protože to dělá vážně dobře.

Miroslav Třetina (vlevo) a Lukáš Endál na archivním snímku v havlíčkobrodských dresech

Už máte jasno o složení realizačních týmů u jednotlivých kategorií?

Začínáme to řešit, aby mohli všichni zahájit přípravu. Každopádně třeba u „áčka“ by se trenéři měnit neměli. Stejně tak u juniorky. U dalších rozhodneme co nejdřív.

A co nějaké vize a plány do budoucna?

Nehodláme si stavět vzdušné zámky, jako například že budeme hrát do dvou let první ligu. My chceme zapojit co nejvíc odchovanců. Už loni se nám z akademií v Liberci a Plzně vrátilo dost šikovných kluků. Chceme klub hlavně stabilizovat. A taky samozřejmě natáhnout lidi zpátky na zimák.