Uzavřu se do své bubliny, říká před vstupem do play off zlínský gólman Huf

„Těším se na play off. Loni pro mě bylo první, získával jsem zkušenosti a hned velice pozitivní. Čerpám z nich. Se závěrem základní části jsem ucítil vůni play off. Už jsem se na něj začal připravovat,“ říká Huf před sobotním startem čtvrtfinálové série v Prostějově.

Jak vypadala příprava?

Proběhly rozhovory s Lubou Horčičkou (trenér brankářů), volali jsme si s Markem Čiliakem, potkali jsme se s panem Hrazdirou (bývalý trenér zlínských gólmanů) a také se spolu bavili. Uzavřu se do své bubliny a budu se soustředit na každý jednotlivý zápas.

Huf i Salonen prodloužili Bez ohledu na výsledek letošního play off bude Daniel Huf chytat ve Zlíně také v příští sezoně. Klub na něj uplatnil opci, stejně jako na jeho brankářského kolegu Michala Kořénka a finského beka Aleksiho Salonena, který přišel do Zlína na podzim a s 21 kanadskými body byl osmý nejproduktivnější obránce základní části Chance ligy.

S Markem Čiliakem jste se sblížili během jeho hostování ve Zlíně. Co vám radil?

Třeba abych se soustředil jen sám na sebe, na svůj výkon a nic jiného neřešil. To je pro gólmana nejdůležitější. Funguje to. Sám má dva extraligové tituly. Letos byl ve Francii vyhlášený nejlepším gólmanem sezony.

Brankář je pro úspěch ve vyřazovací části klíčový. Jak se srovnáváte s tlakem?

Jak jsem soutěživý, play off mě hodně baví. V každém zápase se hraje o důležitý bod. Hodně je vnitřně prožívám. Koncentruji se na každou střelu. Detaily rozhodují.

Vyhecují vás duely o všechno více než běžné v základní části?

Jsem namotivovaný na každý. Play off je jiné tím, že je to vrchol sezony. Proč se celou základní část dřeme. Začíná se od nuly. Je jedno, kdo kde skončil, jak hrál.

Velký rozdíl je v atmosféře, stadiony jsou plnější.

Hlavně doufám, že lidé budou chodit. Náš stadion je skvělý. Když je plný, dokážou vytvořit úžasnou atmosféru a hostující tým to pak má těžší. Proto jsme byli v loňském play off doma tak silní. Věřím, že lidé nám pomůžou i letos a budou nás hnát na cestě za naším cílem.

Jak jste vy, hráči, vnímali bojkot domácích zápasů od jedné skupinky fanoušků říkající si Žlutomodří, kteří se na play off vrací do hlediště?

Věděli jsme, že nechodili a nefandili. Ale budu myslet jen pozitivně a pochválím lidi, kteří stále chodili a podporovali nás. Našli bubny a vyřvali si hlasivky, aby nám fandili a hnali nás v nejdůležitější době za vítězstvím. Tímto jim chci za sebe i za celou kabinu poděkovat, že nás v tom nenechali, že nám tak pomohli. V posledním kole se vrátili fanoušci, kteří fandění bojkotovali. Také byli cítit a slyšet. Jsme rádi, když je pohoda na ledě i v hledišti. Věřím, že v play off se tyhle věci nebudou vůbec řešit a všichni společně půjdeme jako jeden tým za hlavním cílem.

48 zápasů odchytal Huf v základní části, nejvíce ze všech

Vám nepřátelská atmosféra na cizích stadionech nevadí? Třeba na vsetínském Lapači po vás jdou.

Mám to rád, nevadí mi to. Ještě více mě to vyhecuje. Vím o tom rámusu, ale moc ho nevnímám. Soustředím se jen na puk.

Jak se uzavíráte do sebe?

Mám svoje věci, rituály, rutiny, díky kterým se dostanu do správného nastavení. Více prozrazovat nebudu.

Nosíte si hokej domů, nebo se od něj dokážete oprostit?

Když odcházím ze šatny, říká mi Luba (trenér Horčička), ať ho nechám ve futrech. Snažím se, ale je to těžké, jak tím žiju a řeším spoustu věcí. Hokej je pro mě jedničkou, ale už ho díky zkušenostem dokážu pěkně oddělovat a udělat si detox hlavy. Když jsem s přítelkyní, rodinou, snažím se úplně vypnout a nemyslet na to. Pomáhá mi to, a když přijdu na stadion, jsem zase natěšený.

V základní části jste odchytal rekordních 48 zápasů. Přitom před startem sezony tehdejší trenér Říha prohlásil, že jednička není daná. Rozhodilo vás to?

Před sezonou jsem počítal s tím, že budu mít hodně práce. K tomu, co se stalo na začátku, se už nechci vracet. Samozřejmě to zamrzelo, protože jsem byl natěšený dobře odstartovat základní část, navíc doma před našimi fanoušky. Teď zpětně to beru pouze jako menší klacík na cestě za cílem, který mám ve Zlíně stanovený. Od té doby se spousta věcí změnila, nabrali jsme správný směr.

A těch 48 utkání? Jak jste je zvládl?

Loni jich tolik nebylo. Ale play off bylo náročné až do baráže. V létě jsem pak měl kvalitní přípravu s Liborem Chytilem a během sezony jsem skoro denně chodil do posilovny. Díky tomu nejsem unavený a cítím se výborně. Všichni v okolí jsou překvapení. Pořád makám, tělo je na zátěž připravené.

Vnímal jste, že vaše forma s blížícím se play off rostla?

Byl bych rád, kdyby to tak pokračoval, ale člověk nikdy neví. Věděl jsem, že posledních šest zápasů hrajeme o čtvrtfinále. Jsem rád, že jsme se do šestky dostali.

Stejně jako při loňské jízdě jste se vyhnuli na poslední chvíli předkolu. Byla to veliká úleva?

Rozhodně. V pondělí jsem si říkal, že by se mi nechtělo hned hrát zápas. Tento týden je důležitý. Můžeme se na čtvrtfinále nachystat, nějaké věci vyladit.

Je inspirující, že jste loni ze šestého místa vyhráli celé play off?

Fakt je to jiná soutěže. Vyhrát může i tým z desátého místa. Na to musíme myslet.

Prvním soupeřem je Prostějov, se kterým jste poslední dvě utkání prohráli v nájezdech. Co o něm řeknete?

Mají kvalitní tým, hlavně v ofenzivě. Ze základní části víme, co od nich můžeme čekat, na co se připravit. Bude důležité venku něco urvat a pak potvrdit domácí výhodu.

Jste rádi, že se Vsetínem se můžete potkat až ve finále?

Bylo by pěkné, kdyby to znovu vyšlo na finále. Loni to byla skvělá reklama pro první ligu. Ale je to strašně daleko, spousta práce.