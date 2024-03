Úleva bez céčka. Jonák vypráví o Vsetíně, Hrňovi i napojení na hokejové dvojče

„Bylo by to hezké. Ale do finále je daleká cesta. Nemá cenu se koukat dále než na čtvrtfinále,“ vyhlíží Jonák dnešní úvodní partii série s Přerovem. Roli spolufavorita celého play off ale bere. „Ambice máme nejvyšší. Tak je to nastavené, co jsem přišel do Vsetína. Minimálně finále bychom měli uhrát.“

Vítáte, že dříve než ve finále se nepotkáte se Zlínem?

Docela jsem rád. V základní části se nám proti němu nedařilo. Loni to bylo naopak, a pak nás porazili ve finále. Derby se hraje ve vyprodaných arénách, motivace je na nejvyšším možném levelu, kór v play off. Každý jede totálně na krev.

Vnímáte jako největšího favorita play off suverénní Porubu? Nebo si říkáte, že může být paradoxně výhodou, že si neprošla jedinou krizí?

Dívám se na to podobně. Že vyhrajete základní část o patnáct bodů, nezaručuje úspěch v play off. Když v něm prohrajete, nemáte bodový polštář jako v dlouhodobé soutěži, lehce znervózníte. Jsou to jen hypotetické úvahy, ale věřím, že nebudou tak suverénní.

Je nepříjemné, že jste na soupeře z předkola čekali do poslední možné chvíle? Nebo jste tušili, že to bude Přerov?

Měli jsme tři možnosti, ale ani jedna nebyla taková, že bychom si řekli, tu bereme. S Přerovem to bude třaskavé derby. Pro nás jen dobře, že museli hrát předkolo na plný počet tří zápasů. Síly pak rychleji ubývají.

Máte s Přerovem v základní části stoprocentní bilanci a dovolili jste mu jen tři vstřelené góly. Znamená to něco?

Maže se to. Maximálně to může být lehká psychická výhoda. Play off je jiná soutěž. Nemůžeme spoléhat, že nám to vyhraje sérii. Musíme k ní přistoupit zodpovědně od prvního vhazování.

Vít Jonák ze Vsetína u puku během zápasu proti Zlínu.

Oporou Zubrů je brankář Postava. Bude klíčem k úspěchu najít na něj recept jako v základní části?

Přerov to má dlouhodobě hodně postavené na kvalitním gólmanovi a dobré defenzivě. Víme, že Postava měl podařenou základní část. Ale co jsem se díval na zápasy předkola, dostal pár lacinějších gólů. Věřím, že nás svými kouzly nezačaruje. Když budeme plnit základní principy, jako clony a důraz před brankovištěm, nějaké góly mu dáme.

Úvodní buly sobotního utkání hodí Tomáš Sršeň. Líbí se vám, že klub tak pravidelně připomíná své legendy?

Je to jedině dobře. Hráči jako Sršeň, Čechmánek zanechali hlubokou hokejovou stopu nejen ve Vsetíně. Je fajn, že se můžou zase ukázat. Fanoušci zavzpomínají na hezké roky, co tady dokázali.

V létě přišel Erik Hrňa. Jste teď i díky němu silnější než loni?

Pro první ligu je to rozdílový hráč. Má obrovské zkušenosti z nejlepšího extraligového klubu posledních let. Pomáhá nejen na hřišti, také v kabině. Není to ale jen o něm. Útočná síla je rozprostřená do více lajn.

Od té vaší s Robem a Klhůfkem se čekají velké věci.

Očekávání jsou vždycky. Jsme si vědomi, že na nás leží tíha, ale také soupeři to ví a o to více si nás hlídají. V play off pak kolikrát rozhodují třetí, čtvrté útoky.

Po delší době jste odehrál kompletní porci 52 zápasů v základní části. Oddechl jste si?

Jsem za to moc rád. Dvě sezony mě trápilo zranění kolene, letošní jsem si užil. Je to k nezaplacení. Koukat na hokej z tribuny mě nebaví.

Všechny duely zvládl už jen váš nerozlučný útočný parťák Luboš Rob. Můžete hrát spolu poslepu?

Od prvního roku, kdy jsme se sešli spolu ve Vsetíně, jsme si sedli. Každou sezonu se to prohlubuje. Jsme na sebe napojení. Přesně víme, co udělá ten druhý.

V centru vašeho útoku začal Lotyš Berzinš, od jeho zranění jste hráli nejčastěji s Klhůfkem. Klape vám to?

Pavel je velice šikovný hokejista. Poprvé jsme nastoupili spolu někdy v prosinci, to nám ještě tolik nesedlo. Když se Daniel zranil podruhé, bylo to daleko lepší. Myslím, že jsme patřili k nejlepším útokům v lize.

Jak to bylo s letní volbou kapitána? Nemrzelo vás, že jste o céčko přišel?

Vyplynulo to z předsezonní komunikace s trenéry. Shodli jsme se, že by nebylo špatné, kdybych se soustředil jen na hokej. Kapitán má ve Vsetíně spoustu věcí na řešení a musím říct, že se mi ulevilo. Ale když byl Erik zraněný, stejně jsem céčko nosil. Jsem jeho pravá ruka. Když je potřeba něco probrat s trenéry, je to na nás dvou.