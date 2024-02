Kapitán se styděl, trenér se omlouval. Kdo odnese další zlínské fiasko?

Čtvrtý nezdar z pěti posledních kol, tragický herní projev a osmigólový příděl od Kozlů, kteří zůstávají i po sobotní kanonádě nejméně produktivním týmem Chance ligy, budou mít zřejmě dohru.

„Situaci budeme řešit,“ reagoval v neděli dopoledne bez dalších podrobností generální manažer zlínského klubu Jan Pravda. Užší vedení se má sejít v pondělí. Možnosti má ale omezené. Kádr je hotový, přestupové okno pro tuhle sezonu se 31. ledna definitivně zavřelo.

Finanční postihy, kterými chtěl trestat mužstvo jeho předchůdce Robert Hamrla, Pravda už dříve odmítl s poukazem na smlouvy.

„Nemáme nástroj, jak hráčům vzít peníze. I za Roberta je nakonec dostali zpátky,“ prozradil Pravda na úterním setkání s fanoušky na Zimním stadionu Luďka Čajky. „Kluci dobře ví, že za poslední měsíce přišli o významné statisíce ve svých smlouvách. V tomto ohledu jsou motivováni poměrně hodně a myslím, že je to bolí opravdu moc,“ vysvětloval v půlce prosince.

Týmové prémie jsou vyplácené umístěním minimálně do šesté příčky na konci měsíce. Za leden se tak podle Pravdy sami hráči připravili o milion korun. Díky klopýtání konkurentů přitom stačilo relativně málo a mohli si kulatou sumu rozdělit. Třeba vyhrát ve středu doma s Prostějovem, nebo předtím ve Frýdku-Místku, kde ale zápas stejně jako o týden později v Kolíně trestuhodně odflákli.

„První dvě třetiny byly absolutně bez nasazení, bez ochoty zabojovat,“ nechápal po prohře ve Frýdku 2:5 asistent Richard Kapuš, který doplnil realizační štáb v lednu.

Jedinou možností, jak probudit tým z letargie, je trenérská změna. Poprvé k nejzazšímu kroku klub sáhl po 21. kole, kdy skončil Miloš Říha i se svými asistenty, jenže bez kýženého efektu. Srdínko se Zdeňkem Sedlákem začali vítězstvím v domácím derby se Vsetínem, jinak se ale Zlín dál motá v bludném kruhu.

„Tohle nás provází celou sezonu. Odehrajeme dva slušné zápasy a když to máme potvrdit a odrazit se do vyšších pater, je to stejná písnička. Do Kolína jsme přijeli jak na výlet,“ přiznal kapitán mužstva Bedřich Köhler.

Atmosféra houstne. Jedna z fanouškovských frakcí vyhlásila po propadáku ve Frýdku bojkot. Návrat k podpoře podmínila splněním několika bizarních požadavků – mimo jiné comebackem Miloše Říhy k trenérskému kormidlu a změnami ve vlastnické struktuře klubu.

Jiná skupinka žlutomodrých příznivců se vydala vlakem v sobotu do Kolína, odkud se ale vracela pozdě večer s hokejovým bolehlavem.

Zlínský útočník Bedřich Köhler v utkání proti Přerovu

„Musíme se stydět za to, co jsme jim ukázali. Fandili do konce. Měli bychom předvést minimálně poloviční nasazení na ledě jako oni v hledišti,“ pronesl Köhler.

Stopadesátce věrných se omlouval i Srdínko: „Nesmírně si vážím, že nás přijeli podpořit, a tímto způsobem jsme se jim odvděčili. Byla to jedna velká ostuda. Já to beru jako svou velkou osobní prohru.“

Chance liga pokračuje po týdenní reprezentační pauze. Hráči se znovu sejdou po dvoudenní volnu v úterý. Osm kole před koncem základní části má obhájce titulu paradoxně šestku a přímý postup do čtvrtfinále na dosah. Když se ale nezmátoří, může přijít i o předkolo.