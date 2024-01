Vsetín prohrál v derby se Zlínem a ztrácí na vedoucí Porubu dvacet bodů

Do valašského derby lépe vstoupil obhájce triumfu Zlín. V čase 2:34 otevřel skóre Michal Gago, který se dostal za obranu a překonal gólmana Maxima Žukova. V 25. minutě vyrovnal střelou z levého kruhu Pavel Klhůfek. Duel dospěl do nájezdů a v nich se prosadili jen hostující Jakub Šlahař a Zdeněk Čáp. Berani vyhráli třetí z posledních čtyř utkání, Vsetín si připsal druhou porážku za sebou.

Poruba uspěla posedmé v řadě. V čase 5:43 ji dostal do vedení obránce Lukáš Doudera a v úvodu závěrečné části zvýšil Vojtěch Střondala. V 52. minutě vrátil Duklu do hry bek Jan Střejček, ale 38 sekund před koncem při power play zpečetil výsledek do prázdné branky Ondrej Šedivý.

Po třech porážkách zabral Kolín, který doma zdolal třetí Prostějov 4:3 po samostatných nájezdech. Jestřábi i tak bodovali pošesté za sebou a teprve podruhé z toho prohráli. Gólem a asistencí přispěl k úspěchu Kozlů obránce René Piegl. V rozstřelu rozhodl Matěj Chalupa.

Čtvrtá Třebíč doma porazila Frýdek-Místek 3:0 a dvěma góly to zařídil David Michálek. První čisté konto v ročníku si připsal díky 25 úspěšným zákrokům Pavel Jekel.

Poprvé po šesti utkáních, z nichž pět vyhrál, nebodoval Sokolov, který prohrál v Litoměřicích 0:2. Stadion vystřídal Baník na páté pozici, brankou a asistencí k tomu přispěl Fin Markus Korkiakoski. Gólman Oldřich Cichoň pochytal 34 střel a udržel poprvé v sezoně nulu.

Znojemští Orli oslavili teprve druhé vítězství z posledních šesti zápasů. Slavia po dvou výhrách vyšla podruhé za sebou naprázdno. Čtyřmi body za gól a tři asistence pomohl k výhře Tomáš Svoboda, brankou a dvěma přihrávkami Martin Šťovíček.

Přerov po šesti porážkách podruhé za sebou uspěl a vyhrál nad Pardubicemi B 5:2 i díky dvěma trefám beka Jiřího Krisla.

HC Slavia Praha : HC LERAM Orli Znojmo 3:5 (2:2, 1:1, 0:2) Góly:

11:11 Kremláček (Guman, Knotek)

12:17 Slavík (J. Brož)

36:03 Strnad (Slavík, Kajínek) Góly:

04:37 Hruška (Tejnor, Matuš)

16:27 T. Svoboda (Šťovíček)

38:51 Matuš (Šťovíček, T. Svoboda)

44:39 Šťovíček (T. Svoboda, Jenyš)

59:56 Jenyš (T. Svoboda) Sestavy:

Hölsä (Volevecký) – Žovinec (A), Křepelka, Kremláček, Holý (A), Hrdinka, Kajínek, Klikorka – Průžek, Knotek (C), Guman – Havrda, Slavík, J. Brož – Matě. Beran, J. Půček, Slavíček – Strnad, V. Polák II, Šmerha. Sestavy:

Groh (Durný) – Štich, Bartko, E. Mareš, Bukač, J. Jenáček, Tejnor (A), Remta – T. Svoboda (C), Šťovíček, Jenyš – Beránek, Lichanec, Berger – Sklenář, Hruška, Matuš (A) – J. Sedláček, Čermák, L. Adámek. Rozhodčí: Horák, Zubzanda – Maňák, Štěpánek Počet diváků: 1814

HC RT TORAX Poruba 2011 : HC Dukla Jihlava 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Góly:

05:43 Doudera (Vachovec)

42:41 Střondala

59:22 O. Šedivý (P. Mrázek) Góly:

51:56 Strejček (Čachotský) Sestavy:

O. Bláha (Dolejš) – A. Sedlák, Doudera, Lemcke, Klimíček, Gutwald, J. Stehlík, Voráček – Tvrdoň, Střondala (A), Christov – Razgals, Honejsek, Berisha – Klímek, Vachovec (A), Gřeš – P. Mrázek, Krenželok (C), O. Šedivý. Sestavy:

Maláč (A. Beran) – Bilčík, Strejček, Dundáček, D. Kolář (A), L. Mareš, Ozols, Koštoval – Čachotský (C), Pořízek, Cachnín – Harkabus (A), T. Havránek, Jelínek – Štefančík, D. Bartoš, V. Brož – Toman.

SK Horácká Slavia Třebíč : HC Frýdek-Místek 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Góly:

14:14 Michálek (Štebih)

40:00 Maty. Svoboda

59:23 Michálek (Dočekal) Góly:

Sestavy:

Jekel (Mičán) – Baláž, Bořuta, Vodička, Štebih, Furch, Poizl – Psota, Bittner (C), Dočekal (A) – Ferda (A), Michálek, Vodný – Ondráček, Kučera, Maty. Svoboda – Michalčuk, Malý, Matě. Svoboda. Sestavy:

Mokry (Švančara) – Haman (A), Urbanec (A), D. Kowalczyk, Výtisk (C), Teper, Š. Havránek, Hrachovský – Svačina, R. Veselý, Doktor – Walega, Marosz, Cedzo – Ramik, Macháček, Geidl – Homola, Matěj, Šilar. Rozhodčí: Bejček, Kostourek – Zídek, Kleprlík Počet diváků: 1 013

SC Marimex Kolín : LHK Jestřábi Prostějov 4:3N (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0) s.n.2:1 Góly:

02:42 Piegl (Koukal)

09:27 Vrhel (Koukal, Kolmann)

21:45 Síla

65:00 Chalupa Góly:

01:48 Venkrbec

26:53 Jiránek (Jáchym, Forman)

52:15 J. Veselý (Jáchym, Pohl) Sestavy:

Soukup (Bartošák) – Gaspar, Hampl, Š. Němec, Piegl, Kolmann (A), Sýkora – Chalupa, Koukal (C), Vrhel – K. Lang, Skořepa (A), P. Moravec – Ouřada, Morong, Síla – Gajda, Naar. Sestavy:

Pavelka (Štipčák) – Poledna, Hanousek, Forman, Pohl, Kubeš, Krejčí – Illéš, Hašek, Z. Doležal – J. Veselý, Jáchym (A), Jiránek (A) – Slanina, Račuk, Fronk – Ostřížek, Venkrbec (C), V. Burian – Maruna. Rozhodčí: Jechoutek, Maršálek – Štofa, Beneš Počet diváků: 1 037

HC Stadion Litoměřice : HC Baník Sokolov 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Góly:

10:13 Plos (Korkiakoski, Jícha)

50:39 Korkiakoski (Jícha) Góly:

Sestavy:

Cichoň (Šatný) – Černohorský, Jebavý (C), Husák (A), Tůma, Aubrecht, Rajgl, Kroupa – Costa, Jícha (A), Senčák – Korkiakoski, Plos, Poppel – Kordule, Kuťák, P. Svoboda – Ton, Hrabík, Cikhart. Sestavy:

Hamalčík (Michajlov) – Mlčák, Tureček, Bulka, Weinhold, Krajčík, Klejna, Dorot – Vracovský, Kverka (A), Tomeček – Osmík, Přikryl, Bernovský – Křemen, Vrdlovec, V. Adamec – D. Novotný, T. Rohan (C), Šlechta. Rozhodčí: Barek, Čáp – Kotlík, Teršíp Počet diváků: 1176

HC ZUBR Přerov : HC Dynamo Pardubice B 5:2 (2:1, 0:1, 3:0) Góly:

03:36 Mácha

16:30 Pechanec (Chroboček, Jak. Svoboda)

41:19 Krisl (Indrák, Ministr)

57:44 Kudělka

59:20 Krisl Góly:

08:32 Herčík (Zeman)

36:51 Herčík Sestavy:

Postava (Němeček) – F. Němec, Kudělka, Talafa, Chroboček, Krisl, Cubo, J. Adámek – Lednický, Pechanec, Pospíšil – Jak. Svoboda, Hejcman, Indrák – Ministr, Mácha, Goiš – Nemec, Dobša. Sestavy:

Honzík (Vomáčka) – Zdráhal, Hrádek, Švec, Nedbal, Voženílek, Tvrdík – Lichtag, Kaut, Hrníčko – Kaplan, J. Mikyska, Žálčík – Pavlata, Herčík, Zeman – Fiala. Rozhodčí: Cabák, Pilný – Bezděk, Veselý

VHK ROBE Vsetín : Berani Zlín 1:2N (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0) s.n.0:2 Góly:

24:54 Klhůfek (Holec, Kern) Góly:

02:34 Gago (P. Sedláček)

Šlahař Sestavy:

Žukov (Pavlíček) – Smetana (A), Š. Jenáček, Staněk, Ďurkáč, Kojo, Hryciow, Larsen – Jonák (C), Bērziņš, Rob (A) – Holec, Dědek, Klhůfek – Hořanský, Kern, R. Půček – Šuhaj, Kratochvil, Š. Bláha. Sestavy:

Huf (Synek) – Hrbas (A), Salonen, Čáp, Warg, Husa, Zbořil, M. Novotný – Šlahař, Kindl, Paukku – Novák, Werbik, Salmio – Tomi, Süss, Keränen – Köhler (C), Gago, P. Sedláček (A). Rozhodčí: Svoboda, Mejzlík – Malý, Král