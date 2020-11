Hořký restart. Zlínští nad Spartou dvakrát vedli, ale v závěru vypadli z rolí

„Získat alespoň bod by bylo povzbuzující. Slušel by nám,“ poznamenal trenér PSG Berani Zlín Robert Svoboda.

Jeho výběr, který kvůli nákaze koronavirem nebyl měsíc na ledě a před zápasem absolvoval jen pět tréninků, předvedl nadějný výkon. Spartě se herně vyrovnal, čtyřmi góly předvedl své letošní střelecké maximum.

„S výkonem můžeme být spokojeni,“ přitakal Svoboda. „A věříme, že se bude ještě zlepšovat.“

Zlín sehrál parádní přesilovky, využil dva pokusy ze tří. Jenže chybějící herní praxe se nakonec projevila. Nejvíc v samotném závěru, kdy Sparta otočila skóre.

„Ať chceme nebo ne, dlouhá herní absence byla znát,“ všiml si Svoboda. „Ze začátku jsme s nimi vydrželi bruslit. Z rolí jsme chvílemi vypadávali až ke konci, což bylo zapříčiněno tím, že jsme možná tahali nohy a chyběla nám síla,“ podotkl zlínský útočník Bedřich Köhler, který skóroval dvakrát.

Kromě něj se prosadili Antonín Honejsek a Jakub Šlahař. Zlín proto dvakrát vedl o dvě branky. Jenže Sparta dokázala pokaždé rychle odpovědět, což nakonec rozhodlo. V prvém případě jí to trvalo dvě minuty a 30 vteřin, Rousek vyrovnával ve 24. minutě na 2:2. Podruhé hosté potřebovali na odpověď tři minuty a 35 sekund. Po dalším gólu Rouska to bylo ve 37. minutě 4:4.

„Díky tomu, že jsme dvakrát srovnali, jsme získali tři body,“ nepochyboval trenér Sparty Miloslav Hořava. „Sparta má šikovné hráče, ale některé branky padnout nemusely,“ litoval Köhler. „Kromě jejich šikovnosti jsme jim to usnadnili špatným bráněním.“

Vítězná branka Řepíka v 58. minutě vyvolala na zlínské střídačce kromě zklamání i pocit křivdy. Domácí se domnívali, že rozhodující kombinaci předcházel faul.

„Nemůžu to nijak komentovat, podíváme se na to v televizi,“ řekl Svoboda, který o akci dlouho debatoval s rozhodčími. „Z našeho pohledu jsme viděli, že to mohlo být jinak.“