Týden = čtyři zápasy. Hokejisté si začínají zvykat na kvapík

„Není čas smutnit nad tím, že se Spartou jsme vyšli naprázdno. Už myslíme na další utkání,“ poznamenal zlínský trenér Robert Svoboda.



Poslední dvě extraligové utkání Zlína od sebe dělilo předlouhých 42 dnů. Kvůli koronaviru tým nebyl měsíc na ledě a nyní ho, stejně jako všechny ostatní soupeře, čeká zrychlený program. V listopadu sehraje deset zápasů, v prosinci i v lednu shodně dvanáct!

„Většina z nás nemá s takovým kalendářem zkušenosti, ale co nám zbývá,“ poznamenal útočník Bedřich Köhler, se třemi trefami nejlepší střelec Zlína v této sezoně. „Je dobře, že odehrajeme celou základní část. A jiná cesta než to takhle nahustit stejně nebyla.“

Mužstvo si zvyká i na to, že v hledišti je pusto. Zatímco úvodní extraligová kola hraná před koronavirovou přestávkou navštívilo alespoň povolených pár stovek diváků, proti Spartě fanoušci chyběli. A stejné to bude i v následujících týdnech. Kdo ví, jak by pondělní utkání dopadlo, kdyby Berani měli v zádech obvyklou podporu...

„Lidé chybí, domácí tím ztrácí výhodu,“ uvědomuje si Köhler. „Ale na druhou stranu jsme rádi, že můžeme hrát hokej alespoň v takovém modu. Znovu ožil, dostává se do médií, zase se o něm začne vykládat.“

Body v duelu se Spartou ztratil Zlín necelé tři minuty před koncem. Další pokus rozšířit své konto dostanou Berani už dnes v 18 hodin na Hané. První vzájemný duel v sezoně jim přitom vůbec nevyšel, na samém startu extraligové sezony doma padli 1:4.

„S výkonem proti Spartě můžeme být spokojeni, i když to na body nestačilo,“ poznamenal Svoboda, kterému bude chybět zraněný centr Tomáš Fořt. „A věříme, že vzhledem k nadcházejícímu rytmu se naše hra bude ještě zlepšovat.“