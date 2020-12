Duel zlínských gólmanů vyhrál mladík Hamrla. A hokejisté Varů slavili

„Dostal příležitost a zvládl to velice dobře,“ pochválil hostujícího gólmana zlínský kouč Robert Svoboda. Těšit ho mohl aspoň bod za porážku 1:2 v prodloužení.

„Mrzí mě, že jsme ho pořádně neprověřili,“ prohodil Libor Kašík směrem k Hamrlovi, který vyhrál minisouboj dvou zlínských odchovanců v brankovišti.

Ze dvou maskovaných mužů byl výrazně zaměstnanějším Kašík, který čelil 44 střelám, zatímco Hamrla 26.

„Nebylo to od nás ono. Ale co tam měl, vyřešil skvěle,“ pochválil Kašík o jedenáct let mladšího kolegu, jehož ve Zlíně cepoval, stejně jako jeho, Richard Hrazdira.

„Co mě tady naučil Ríša, z toho těžím dodnes. Základ mám odsud,“ vzkázal Hamrla, jehož otec Robert v 90. letech minulého století odehrál ve zlínském drese 45 extraligových duelů.

„Škoda, že nikdo z rodiny nemohl na stadion. Ale dívali se aspoň přes video. V této době to jinak nejde,“ poznamenal Hamrla.

Nervozitou netrpěl. Že nastoupí v místech, kde hokejově vyrůstal, se dozvěděl šest dnů před zápasem. A věděli to také domácí hokejisté.

„Měl jsem dostatek času na přípravu. Ale byl to pro mě specifický zápas,“ přiznal Hamrla, který zamířil na západ Čech v půlce loňské sezony a na jejím konci stihl debutovat v extralize. Na debakl 2:8 ve Vítkovicích však vzpomíná nerad. Karlovy Vary nastoupily s juniorským týmem a sám šel z ledu v půlce utkání za stavu 0:5.

„Teď to bylo úplně jiné, ale také těžké. Za stavu 1:1 se čekalo, kdo udělá chybu,“ pravil Hamrla.

Udělali ji Berani, kteří od třetí periody za agilnějšími hosty zaostávali. „Nedělní vítězný duel v Liberci nás stál moc sil. Soupeř měl lepší pohyb, byl nebezpečnější celý zápas. Kluky musím pochválit, že vybojovali aspoň bod,“ cenil si Svoboda.

Před devíti dny o něj domácí přišli 1,5 vteřiny před koncem. Tentokrát se o něj obrat nenechali, ačkoliv závěr posledního dějství dohrávali znovu v oslabení.

„První dvě třetiny byly hodně vyrovnané, šance byly na obou stranách. Ve třetí jsme zatlačili, škoda jen že jsme nedali gól, ale vezeme ze Zlína pět bodů, což je super,“ lebedil si Hamrla.

Zlín si nepomohl v přesilovkách. I proto, že marodku mezi útočníky prohloubil Antonín Honejsek. Nejproduktivnější Beran letošní sezony to zkusil na ranním rozbruslení, zranění v dolní části těla ho však do zápasu nepustila. „Věříme, že stihne víkendový dvojzápas,“ dodal Svoboda.