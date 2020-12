Zápasíme s nepoctivostí v defenzivě, zlobí zlínského kouče Svobodu

Faktem ale je, že jste doma získali jen pět z 24 možných bodů.

Když vezmu poslední dva domácí zápasy, podali jsme dobrý výkon. S Vary se to nesešlo, ale proti Vítkovicím jsme ho podpořili výsledkem. A v neděli v Liberci jsme si potvrdili, že můžeme hrát s kýmkoli.

Energii máte co vracet, že? V posledním listopadovém duelu jste s nimi prohráli gólem 1,5 vteřiny před koncem.

Nejsme sami, koho podobně zázračně porazili. Odnesl to i Liberec. Chceme jim to oplatit.

Zlínský los do konce roku 8. 12. Karlovy Vary (d)

12. 12. Litvínov (d)

13. 12. Olomouc (d)

15. 12. Plzeň (d)

21. 12. Mladá Boleslav (v)

22. 12. Sparta Praha (v)

26. 12. Hradec Králové (d)

28. 12. Pardubice (v)

30. 12. Třinec (d)

Domácí zápasy začínají v 17 hodin.

Po pátečním duelu v Plzni, kde jste prohrávali už 0:6, jste byl na hráče hodně rozezlený, viďte?

Zápasíme s nepoctivostí v defenzivě. Konečný výsledek (5:7) nebyl beznadějný a při větší rtuťovitosti, zarputilosti a bojovnosti mohl být lepší. Říkáme si to pořád, ne vždy se to podaří, ale hráči musí odvést maximum, čeho jsou schopní. V Plzni to neplatilo, v Liberci byl přístup jiný. Vyříkali jsme si to a udělali výrazné korektury v sestavě.

Nejvíce zaujalo rozdělení Honejskovy formace, která mužstvo jindy táhne. Došla vám trpělivost?

Projev byl takový, že neprospíval týmu. Byla to vynucená změna. Drželi jsme je dlouho pohromadě, byli produktivní v přesilovkách, ale v samotné hře to nebylo ono. V důsledku utkání v Plzni jsme to museli udělat. Sázeli jsme na oživení. Hráči musí reagovat, vypadnou ze stereotypu. Je to otázka šíře kádru. Jsou týmy, které si můžou pomoct výměnou dvou tří hráčů v sestavě, my takovou možnost nemáme.

Střelecky procitli matadoři Kubiš s Ondráčkem, kteří se podíleli na třech gólech. To potěšilo, ne?

V Liberci patřili k výrazným hráčům. Je potřeba, aby všichni ze sebe dostali maximum. Tým osvěžil Lukáš Vopelka.

Za dva zápasy stihl gól a tři asistence. Jaké s ním máte plány?

Naplnil očekávání, které jsme do něho vkládali. Jeho hostování souvisí s marodkou útočníků. Domluvili jsme se na prosinec s možností pokračování. Ale to bych předbíhal, situace je ve všech směrech složitější.

Fořt, Fryšara, Dufek a Sebera chybí dlouhodobě. Pořád platí, že jejich nasazení není na pořadu dne?

Bohužel. Nikdo z klíčových útočníků se v nejbližší době nevrátí. Budeme rádi, když někteří začnou hrát po Vánocích.

Co obránce Nosek, který vynechal poslední dvě kola?

Už trénoval, takže budeme mít k dispozici sedm beků. Naneštěstí Hamrlík má zraněnou ruku a Suhrada je na kempu dvacítky, za což jsme ovšem rádi.