Pochvala celému týmu za bojovnost, radoval se v Liberci zlínský asistent

„Tentokrát jsme s týmem absolutně spokojení. Cesta domů bude příjemnější,“ lebedil si Hamrlík po nečekaném lupu v hájemství Bílých Tygrů, kde si Berani naložili do autobusu všechny body za vítězství 4:2.

Zlínský výkon se za 48 hodin proměnil jako den a noc.

„Pochvala celému týmu za bojovnost. Tohle chceme. Když to vyjde takhle, o to je vítězství sladší. Když se prohraje, ať mají hráči čisté svědomí,“ narážel Hamrlík ještě na pátek, kdy se Berani po laxním vstupu do utkání vzchopili až za stavu 0:6.

Přestože se na západě Čech z hrozící ostudy vyvlékli a odjeli s ještě přijatelnou porážkou 5:7, zlínští trenéři nezapomněli a až na první Hermanův útok ostatní totálně překopali. Rozhodili trápící se Honejskovo komando, křídla Okála se Šlahařem poslali do třetí a čtvrté lajny.

V Liberci za to vzali matadoři Kubiš s Ondráčkem, kteří se podělili o tři branky.

„Věděli jsme, že pro nás bude nejdůležitější první třetina. Tu jsme zvládli a bylo pořád o co hrát. Jsme rádi, že jsme to tady urvali,“ oddechl si Kubiš, který skóre odemkl i zamkl. Dobýt libereckou arénu, to je pro Berany svátek a důvod k oslavě. Za předchozích pět sezon to svedli pouze jednou, vítěznou trefu si tehdy shodou okolností připsal Kubiš.

„Liberec pasuji před sezonou vždycky na první dvě místa,“ cenil si Kubiš tříbodového exportu zpod Ještědu.

Na neoblíbeného soupeře, se kterým v loňské sezoně nezískali ani bod, natrefili Berani v příhodný čas a domácím uštědřili pátou porážku v řadě.

„Jsme rádi, že jsme je zastihli v téhle formě. Na každého může dolehnout složitější období. Ale nemyslím si, že bude trvat dlouho,“ míní Kubiš, jemuž připravil obě gólové pozice Vopelka.

Bývalý mládežnický reprezentant se klubu zatím vyplácí. Ve dvou startech s Beranem na hrudi posbíral čtyři kanadské body (1+3).

Další může přidat tento týden, kdy čeká Zlín série tří domácích zápasů. Už v úterý hostí Karlovy Vary, s nimiž nedávno doma prohrál gólem 1,5 vteřiny před koncem.

„Psychicky nám to může pomoct,“ věří Hamrlík, že nedělní výhra bude pro mužstvo vítanou vzpruhou při cestě tabulkou vzhůru. Momentálně je Zlín desátý.