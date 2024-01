Trejd brankářů vyhovuje Pardubicím, ale co Pavlát? Potřebuje chytat, míní expert

„Ukazuje, že stále brankářsky roste. Pořád je to mladý gólman a potřebuje hlavně chytat,“ řekl iDNES.cz bývalý brankář a nyní trenér Roman Málek na Pavlátovu adresu.

A to by mohl být problém. Zatímco na západě Čech má čtyřiadvacetiletý gólman pozici neotřesitelnou, v Pardubicích by se musel přetahovat s Willem.

Ač má Pavlát například nejlepší úspěšnost zákroků v soutěži (93,06 %) a v létě absolvoval i kemp Colorada, Willovu pozici by zřejmě neohrozil.

Pardubický brankář Roman Will diskutuje s čárovým rozhodčím.

Jedenatřicetiletý gólman, který zastává post jedničky od loňského ročníku, se totiž Pardubickým osvědčil, navíc má více zkušeností. Proto by byl i nadále zřejmě prvním brankářem on a na střídačce by mu kryla záda posila z Plzně.

Její výkony nepřehlédnul ani současný kouč nároďáku Radim Rulík. Pavláta v této sezoně postavil do tří zápasů, proti Švýcarům si dokonce připsal první nulu v českém dresu.

Směrem k blížícímu se mistrovství světa by ale výměna mohla jeho postavení v reprezentaci oslabit. Ač na něj Rulík sází a na domácím světovém šampionátu by klidně mohl plnit roli třetího brankáře, nižší herní vytížení by mu dveře na vrchol sezony nejspíš zavřelo.

Český obránce Filip Pyrochta (24) se před utkáním zdraví s brankářem Dominikem Pavlátem (39).

Na druhou stranu, jak potvrdili Západočeši v prohlášení, Pavlátovi končí po sezoně smlouva a na jejím prodloužení se obě strany nedohodly.

„Dominik má touhu se kariérně posunout do zahraničí,“ řekl spolumajitel a předseda představenstva Jan Šmucler.

Právě vzhledem ke končícímu kontraktu by tak Pavlátovi mohl klesnout počet odehraných minut i v Plzni. „Pokud klub ví, že už tam dlouho nebude, ke konci sezony zřejmě více vsadí na druhého brankáře,“ domnívá se Málek.

Případný Pavlátův odchod by fanoušky nepotěšil. Gólmana si oblíbili.

Bývalý brankář Roman Málek

„Rozhodnutí by padlo pouze ve chvíli velmi výhodné nabídky pro Dominika a náš klub,“ uvedl Šmucler. Ta podle všeho na stole neležela, ačkoliv měla obsahovat finanční i hráčskou kompenzaci.

Spekuluje se o výměně za Milana Kloučka, dvojku Dynama. Ten odchod od lídra tabulky zatím neřeší. „Valí se to na mě ze všech stran, ale i když je to složité, tak se to snažím vytěsnit. Nechávám všechno na agentech, moje práce je aktuálně chytat za Pardubice a jsem za to rád,“ prohlásil po úterním zápase v Budějovicích, kde vychytal výhru 4:3.

Klouček na východě Čech plní roli dvojky. V klubu působí odmala, výrazněji se ale zatím neprosadil. Sráží ho nevyrovnané výkony a nepravidelné herní vytížení. Na konci loňského roku na Spenglerově poháru nicméně dokázal, že může být platný. Potřebuje ale chytat, z jeho pohledu by tak přesun do Plzně dával smysl.

„Přestup na západ Čech by pro něj zřejmě posun byl. Musel by samozřejmě tu roli zvládnout. V Pardubicích je celou dobu brankářem číslo dva, minulý rok byl dokonce trojkou, protože chytal za B tým. Byla by to příležitost ukázat, že extraligu může chytávat víc,“ hodnotí Kloučkovu pozici Málek.

Pardubický brankář Milan Klouček během zápasu proti Litvínovu.

Je otázkou, zda by v Plzni dovedl klíčovou postavu nahradit. Aktuálně jedenáctý celek extraligy má ještě v záloze dvaadvacetiletého Samuela Hlavaje.

Naopak Pardubice by na trejdu vydělaly. Pokud by příchod Pavláta přece jenom dotáhly, měly by v play off k dispozici extrémně silné brankářské duo. To může být rozhodující faktor v honbě za titulem.

„Dostaly by lepšího gólmana,“ souhlasí Málek. „Měly by tak posílenější brankoviště, kdyby se v play off cokoliv stalo.“