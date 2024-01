Plzeň vydřela bod s Hradcem, kouč odmítl spekulace o Pavlátovi

Houdek skóroval po roce. Bodů mohlo být víc i méně Ukončil dlouhý půst, jeho trefa navíc zachránila hokejistům Plzně remízu v utkání proti Hradci Králové. Sváteční střelec Michal Houdek se radoval poprvé od 9. prosince 2022, necelé čtyři minuty před koncem normální hrací doby pohotovou střelou mezi betony gólmana Lukáše srovnal skóre na 2:2 a poslal duel do prodloužení. „Snažil jsem se primárně hlavně trefit branku. A jsem rád, že to tam konečně spadlo,“ popisoval třiadvacetiletý Houdek. S bodem jste spokojení?

Pro nás je to zisk bodu do tabulky. Zápas měl nějaký průběh, mohli jsme vyhrát, ale také nemít nic. Po šedesáti minutách to bylo nerozhodně a v prodloužení pak byla šance z přesilovky získat bod navíc. Bohužel jsme ji neproměnili. Jak jste viděl spornou branku hostů v prodloužení?

Já bych tu situaci nerad hodnotil. Nějak jsem to viděl ze svého pohledu, ale nedokážu to objektivně zhodnotit. Rozhodčí situaci zkoumali a rozhodli se branku uznat. Závěr byl celkem vyhrocený, nechtěl jste jít do bitky?

Zrovna u situací, které byly vyhrocené, jsem nebyl na ledě. Je to pro mě škoda, asi byste zase měli o čem psát... (úsměv) Ale myslím, že na tyhle věci ještě dojde v dalších zápasech a bude na ně čas. Máte v hlavě, na jakého protihráče si dávat pozor?

Není to vyloženě, že bych si vybíral a šel jmenovitě po někom. Ale samozřejmě si nějaké věci pamatuji. A když ne, tak je mám napsané. Přibývají na seznamu soupeři?

Jsou tam hráči, kteří jsou pro mě nebezpeční. Ve chvíli, kdy budu chtít shodit rukavice, je dobré vědět, kdo to umí ovládat. A jsou tam hráči, kteří se nějakým způsobem provinili. Nebudu konkrétní, nechci to moc rozvádět, ale v každém týmu je někdo, kdo má chuť se porvat. Poslední dva duely jste vstřelili jen dva góly, je teď nízká produktivita největší problém?

Jsou zápasy, kdy nám to tam napadá, jako třeba nedávno s Olomoucí nebo Kladnem. Ale pak se zase stane, že je gólů méně. O to lépe potom musíme bránit, abychom třeba i se dvěma góly dokázali bodovat. V Boleslavi z toho byly body dva, dnes jeden. Samozřejmě bych byl rád za lepší produktivitu, ale když budeme sbírat body, i tak to bude fajn.