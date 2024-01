Odplata v Litvínově? Jen další zápas, říká pardubický útočník Poulíček

Od zmíněného utkání ještě ani jednou neztratilo všechny tři body, a nic podobného si tak nepřipouští ani před dnešním dalším vzájemným zápasem. Hraje se od 17.30 opět na Zimním stadionu Ivana Hlinky.

„Že jsme naposledy za nula prohráli právě v Litvínově, tak to vůbec neřešíme. Já už si upřímně ani nepamatuji, jak to dopadlo,“ pátral pardubický útočník Patrik Poulíček. „Bude to zkrátka další zápas venku s těžkým soupeřem, stoprocentně se připravíme a pojedeme vyhrát,“ dodal.

Litvínov – Pardubice Pátek 17.30 online

Přesto si nejen předchozí střetnutí s Vervou hráči Dynama museli na videu pustit. Výpadek z první třetiny totiž Pardubice provází víceméně konstantně a zabírá nejvíc práce. „Ukazujeme si to. Musíme ty špatné začátky odstranit, ušetří nám to pak síly, které se budou hodit jinde. Víme, že máme v týmu kvalitu a je na nás, abychom ji potvrdili. Právě tak, že budeme zvládat začátky a jiné důležité momenty,“ uvědomoval si Poulíček.

Nehodlá se nechat rozhodit ani tlakem z médií, který v poslední době Dynamo provází. „To je náš úkol. Máme od trenérů nakázáno tyhle věci eliminovat a nepouštět si je do hlavy, když se nás to vlastně ani tolik netýká,“ řekl Poulíček.

Po duelu s Litvínovem přijde odměna, Pardubice totiž čekají hned tři domácí představení v řadě.