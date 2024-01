POHLED: Pragmatismus. To je, oč jde v Pavlátově odcházení

„Rozhodnutí by padlo pouze ve chvíli velmi výhodné nabídky pro Dominika a náš klub,“ oznámil spolumajitel a předseda představenstva Jan Šmucler.

Je pochopitelné, že fanoušci jsou ve varu, případný Pavlátův odchod by brali velice nelibě, v horším případě jako podraz. Od klubu, nikoliv od brankáře, který si výkony i skromnou a přívětivou povahou získal jejich srdce. A navíc je momentálně dle procentuální úspěšnosti zákroků nejlepší v soutěži.

Ale hokej je byznys a tady jde jen a jen o ryzí pragmatismus.

I kdyby Pavlát zůstal, po sezoně tak či tak odejde. Dorostl do národního týmu, potřebuje se posunout dál, třeba i do vysněného zámoří. Je to přirozené, logické.

„Naším cílem bylo prodloužení smlouvy s Dominikem, je důležitou součástí našeho klubu. Má však smlouvu do konce letošní sezony a na prodloužení jsme se nedomluvili. Dominik má touhu se posunout do zahraničí,“ potvrdil i Šmucler.

Stejně logicky a pragmaticky tak musí uvažovat kluboví šéfové. Pokud je šance Pavláta ještě před jeho odchodem zpeněžit, bylo by chybou o tom neuvažovat. Trenérům zůstane slovenský talent Samuel Hlavaj, Pardubice navíc nabídly služby dalšího kvalitního brankáře Milana Kloučka.

To je solidní řešení.

Nicméně celá „kauza“ podtrhuje i fakt, že hokejová Plzeň dál zůstává mezi kluby, které v extralize patří finančně mezi nejméně mocné. Nemá na rozhazování, manévruje v předem daném rozpočtu, jenž těžko nafukuje. Na tom (zatím) nic nezměnila ani změna vlastnické struktury loni v květnu, kdy klubový boss Martin Straka „pustil“ polovinu novému spolumajiteli, společnosti Autocentrum Šmucler.

Před pátečním duelem na ledě mistrovského Třince, kde rozehraje poslední čtvrtinu základní části, je Škoda v tabulce jedenáctá. Pokud nenastane mimořádný sešup dolů či ještě překvapivější vzepětí směrem k elitní čtyřce (rozdíl 15, resp. 18 bodů), půjde do předkola play off. Čtvrtfinále si nezahrála už pět let, potřebuje tuhle injekci. Pro sebe i pro fanoušky. Ano, i to musí při úvahách o Pavlátovi zvážit...