Klouček je na odchodu, ale jednání váznou. Chytám za Pardubice, víc neřeším, tvrdí

„Valí se to na mě ze všech stran, ale i když je to složité, tak se snažím to vytěsnit. Nechávám všechno na agentech, moje práce je aktuálně chytat za Pardubice a jsem za to rád,“ říká Klouček.

Přesto teoreticky v úterý na ledě českobudějovického Motoru, kde již v minulosti také působil, prožil svou derniéru v pardubickém dresu. Byl u výhry 4:3, začátek byl ale z pohledu Pardubic hodně divoký. Klouček si ještě ani pořádně nestihl sáhnout na kotouč a v deváté minutě ho již podruhé lovil ze sítě.

„Říkal jsem si, že to snad není možné. Budějovice ty dva góly daly prakticky z ničeho. Na hlavu to bylo docela těžké,“ přiznal brankář Klouček.

Ale nezlomil se. Ve zbytku zápasu sice kapituloval ještě jednou, důležitější však byla celá řada jeho klíčových zákroků. Třeba necelou půlminutu před koncem, když lapačkou zastavil „one-timer“ Milana Gulaše směřující do odkryté branky a udržel těsný náskok Dynama.

„Někdy je to trochu i o štěstí,“ usmál se Klouček. „Guli má parádní střelu z první, takže jsem rád, že mě do té lapačky trefil. Šlo hlavně o to, abych se proti němu dokázal dostat tělem,“ popisoval Klouček zákrok utkání.

Dynamo nakonec i díky němu získalo sedmou výhru v řadě a na prvním místě extraligové tabulky zase o něco víc odskočilo rivalům z pražské Sparty.

„Vážíme si toho, že nám to takhle šlape a dokážeme utkání dotahovat. Ale děláme si to zbytečně složité. Směrem k play off by se to nemuselo vyplatit,“ mrzelo Kloučka.

Tak nějak pojmenoval největší bolístku Dynama. Soupeře umí přehrát, vítězí, průběžná dvougólová ztráta v podstatě nic neznamená, ale potřebnou dominanci z něj necítíte. Prohrávat 0:2 v play off na ledě Třince nebo Sparty? Je hotovo...

Proto se v táboře Dynama spekuluje nejen o odchodu Kloučka, ale o dalším „mega“ příchodu z NHL. Pardubice jsou v kontaktu s forvardem Jakubem Vránou, nespokojeným na farmě St. Louis, ale také se svým odchovancem Filipem Zadinou, který se zase trápí v San Jose.

Na transfer má Dynamo ještě týden, pak zavírá přestupové okno.