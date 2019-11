Žhavý střet otce a synem se nekoná. Růžičku juniora nepustí do hry zranění

Ve středečním klání s Kladnem, které Sparta ovládla jednoznačně 6:2, dostal urostlý forvard „koňara“ a utkání nedohrál. Zdravotní komplikace ho nepustí ani do pátečního střetnutí s Hradcem, na které se fanoušci těšili zejména kvůli pikantnímu souboji otce se synem.

„I kdyby se stalo cokoliv, Spartu bych nikdy netrénoval. To už radši žáčky,“ prohlásil před mnoha lety trenér Vladimír Růžička, tehdy ještě jako šéf Slavie. Nevraživostí vůči pražskému rivalovi se nikdy netajil, o to větší rozruch způsobil jarní přestup jeho syna do teď už jediného extraligového klubu z české metropole.

Růžička mladší předtím působil pod otcem celou kariéru. Ať už ve zmíněné Slavii, s níž společně v roce 2008 vybojovali titul, tak v Chomutově, kde vedle sebe strávili pět sezon.

S pádem Pirátů o soutěž níž se však letos na jaře přetnulo také sportovní pouto Růžičků. Junior se stal jednou z velkých posil ambiciózní Sparty, a když ji v prvním přípravném utkání (navíc proti Slavii) pomohl dvěma góly k výhře, sparťanští fanoušci skandovali: „Táta jenom čumí, jak to synek umí.“

„Mám jméno, jaké mám. Přece se nebudu přejmenovávat,“ byl si útočník vědom nálepky, která se k němu díky otcově pověsti vázala. Po rozporuplném konci Pirátů v extralize byl však ve třiceti letech rozhodnutý nakopnout se Spartou novou kapitolu své hráčské kariéry.

A zatím se mu daří. V osmnácti střetnutích nasbíral Růžička mladší 13 bodů (5+8) a velkou měrou přispěl k pohodě Sparty, které momentálně patří první příčka v tabulce.

Cesta kouče Růžičky byla po jarním šlusu v Chomutově trochu klikatější. Piráti nevyjádřili ambici na brzký návrat mezi elitu, což zase nesedělo trenérovi. Jenže vinou pozdního konce baráže už měly všechny týmy kouče vybrané a Růžičkovi staršímu nezbylo, než vyčkávat.



„Čekám i na nabídku ze zahraničí. Na cokoli. Já chci dělat hokej, nechci sedět doma na zadku,“ říkal v červenci. Následující měsíc ohlásil spolupráci s Kadaní (která je farmou Sparty), kde působil jako konzultant.

S rozběhnutou sezonou se začali první extraligoví nešťastníci potýkat s krizemi a čachrovat s trenérskými posty. S Růžičkou vyjednávaly Pardubice, mluvilo se o něm i ve spojení s Litvínovem. Nakonec však kývl Hradci, kde utvořil trenérský tandem s Tomášem Martincem.

„My se spolu určitě domluvíme. Hradec hraje hodně na riziko, já jsem zastáncem něčeho trošku jiného, ale uvidíme,“ plánoval Růžička starší po svém příchodu na konci října.

Hradec pod jeho vedením bodoval v prvních třech střetnutích, pak následovaly dvě porážky bez bodového zisku a naposledy ve středu hubený triumf v Lize mistrů nad Mannheimem 1:0.

Oproti tomu Sparta válí, z třinácti posledních zápasů prohrála jenom jednou.

V pátek večer se sledovaný duel nakonec odehraje jen s jedním z Růžičků, a to stratégem na střídačce Hradce. Utkání můžete sledovat online od 18:30.