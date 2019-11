Jedna chyba stála Hradec body. Špatně jsme se domluvili, mrzí Pavlíka

Jeho tým minimálně na remízu měl. Možná i na výhru. Hradečtí svým stylem hry se zabezpečenou obranou a aktivním napadáním dlouho drželi domácí hráče na uzdě. Zadák Pavlík dokonce poslal Mountfield v polovině první třetiny do vedení, když v útočném pásmu vybojoval puk a střelou přes obránce zaskočil brankáře Machovského.

Bylo to však marné. Jedna chyba stála Hradec body.

Místo toho, aby hosté v poklidu rozehráli, nechali kotouč za vlastní brankou. Sparťan Pech proto využil situace, ujal se puku a přihrál ho mezi kruhy. Rychlou akci završil Buchtele střelou do odkryté branky. Sparta v tu chvíli poprvé vedla, ze strany Hradce to byl laciný gól. „Bohužel jsme udělali jednu chybu a ta nás na konci stála vítězství,“ štvalo hradeckého Filipa Pavlíka.

Jak se z vašeho pohledu rozhodující moment odehrál?

Nahodili puk do pásma, náš gólman to zastavil. Bohužel jsme se nedomluvili, tak nám puk vzali a padl z toho gól. S gólmanem komunikujeme, ale tohle vyplynulo ze hry. Špatně jsme to vyhodnotili.

Jak se k tomu brankář Mazanec postavil? Takový gól ho musí mrzet, říkal vám k tomu něco?

Mrzelo nás to všechny, nebyla to jen Markova chyba. Na ledě je nás pět plus gólman, všichni se k tomu musíme nějak postavit.

Vzadu jste hráli organizovaně, Spartu jste moc do šancí nepouštěli. Kladnu dala šest gólů, vám jenom dva.

Řekli jsme si, že trochu změníme hru. Že se zaměříme více na obranu a z té budeme startovat dopředu. Snažíme se plnit, co jsme si řekli a co jsme si ukázali.

Po vašem vybojovaném gólu Hradec vedl. Snažil jste se při své střele někam zamířit?

Úplně jsem nemířil. Snažil jsem se to hlavně hodit na bránu, že to tam někdo třeba dorazí. A nějak tam ten puk propadl.