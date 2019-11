Prohry: Už je znát nervozita, přiznává hradecký útočník Koukal

Ke dvěma porážkám za sebou před pauzou přidal nyní další dvě a jeho postavení v tabulce se spíše než po pokukování, jak daleko je její čelo, přenesl k tomu, jak nebezpečně se přibližují týmy z jejího spodku.

„Samozřejmě je znát nervozita. V hlavách už máme, že se nám nedaří tak, jak bychom si představovali,“ přiznal útočník Petr Koukal, jeden z nejzkušenějších hráčů týmu.

V těžké chvíli měl Hradec trochu i smůlu v tom, že narazil na soupeře z nejtěžších. V pátek v Praze čelil Spartě, lídrovi tabulky, včera odpoledne Třinci, obhájci titulu. Byly z toho dvě porážky, obě shodně podepsané dvěma velkými chybami v důležitých chvílích.

Souhrn 19. kola hokejové extraligy

V pátek se jí dopustili brankář Mazanec s obránci za stavu 1:1, když gólman zastavil puk za brankou a odjel, zatímco obránci to nepochopili, puk uzmuli sparťané a rychle ho dopravili do branky.



Včera zase útočník Kubík za stavu 1:2, jen pár vteřin poté, co jeho tým v potu tváře snížil, trefil na útočné modré třineckého Hrehorčáka, jenž uháněl na Mazance a nemýlil se. Z tohoto šoku se Mountfield už neprobral.

„Na Spartě jsme předvedli celkem solidní výkon, když nás o body připravila jedna chyba. Proti Třinci bohužel celkem vyrovnaný hokej v první třetině a prohrajeme ji 0:2, když si druhý necháme dát čtrnáct vteřin před sirénou. Ve druhé třetině snížíme, ale poté si je hned necháme ujet,“ řekl Koukal.

Třinec sice těsně před zápasem přišel o klíčového obránce Krajíčka, ale na výkonu týmu to znát nebylo. Zářili hlavně mladí bratři Kovařčikové, zvlášť jejich spolupráce u druhého gólu nadchla.

„Bylo vidět, jak v hokeji funguje hlava. Oni dali snad dva góly ze tří přesilovek, a to rozhodlo zápas. A když to trochu dobře sehrajeme my, tak to narveme do břevna. Když se nedaří, tak se neodrazí puk tam, kam chcete. To je celý problém,“ myslí si Koukal.

Smutné období to je také pro kouče Vladimíra Růžičku, jenž k hradeckému týmu přišel před nedávnem a na začátku minulého týdne byl vedením klubu instalován jako ten z dvojice, jenž tým koučuje v zápasech. Úterní úvodní duel osmifinále Ligy mistrů s Mannheimem pod jeho vedením Hradec 1:0 vyhrál, teď ale přišly už zmíněné dvě extraligové prohry.

„Situace těžká je, protože chceme vyhrávat a tohle je špatně,“ netají zklamání Růžička. Příčiny? „Hrajeme nezodpovědně, zbytečně faulujeme. Něco jsme si řekli, co budeme hrát, ale stále hrajeme trochu jinak, musíme lépe bránit,“ vidí jeden z dvojice koučů týmu hlavní problémy.