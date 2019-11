ONLINE: Zlín vede v předehrávce nad Kometou, Sparta hostí Kladno

Domácí sice začali alespoň částečně sbírat body a v tabulce se dokonce díky lepšímu skóre posunuli na předposlední místo, spokojenost a klid však ve Zlíně nevládnou. Tým musí uspět, byť proti němu stojí silný soupeř. Brňané navíc mají dost důvodů zvítězit. Třeba aby odčinili poslední zaváhání na Spartě, kde ztratili velký náskok. Nebo předchozí domácí ztrátu 0:3 s Mladou Boleslaví.

Sparta válí, vyhrála jedenáct z posledních dvanácti utkání a favoritem je i v duelu proti Kladnu. Pro Pražany to bude velice prestižní utkání, protože se díky účasti Jaromíra Jágra na ledě očekává zaplněná aréna. Rytíři navíc budou chtít potvrdit, že nepatří k outsiderům extraligy, každý bod má pro ně obrovskou hodnotu. Pokud by Středočeši zvítězili za dva body, tak se posunou do desítky.