Jágr znovu napěchoval O2 arénu. A uznal: Na někoho to mohlo dolehnout

Za stavu 2:5 z pohledu Rytířů se ve třetím dějství strhla mela kolem sparťanského gólmana Sedláčka. Nasupení hráči utvořili dvojičky, Jaromíra Jágra si k sobě přitáhl mladý bek Tomáš Dvořák. Rvačka z toho nebyla, víc než 17 tisíc diváků však bylo u vytržení i tak.



Když už bylo co do skóre rozhodnuto, rozproudily je potyčky. „Chtěli jsme ukázat, jak to bude vypadat na Kladně za dva týdny, až tam Sparta přijede,“ lákal Jágr na odvetné klání 29. listopadu.

Mimochodem, fanoušků zavítalo na středeční zápas do O 2 arény přesně 17 220. To je o 38 diváků víc, než čítalo dosavadní maximum haly, které v říjnu 2012 stanovilo klání Kladna s Kometou. Díky výluce v NHL bylo tehdy magnetem taktéž slavné číslo 68.

Středeční údaj je tak zároveň novým rekordem samostatné české extraligy na uzavřeném stadionu (v lednu 2016 přišlo v Brně na utkání pod širým nebem proti Spartě 21 500 diváků). A Jágr uznal, že to mohlo být na výkonu jeho týmu znát. „Myslím, že na nás dolehla tíha okamžiku. Pro některé hráče je to ohromný rozdíl, když loni hráli pro 150 lidí a teď pro 17 tisíc.“

Zároveň ale fanoušci vytvořili výtečnou atmosféru.

Vděčím jim za to. Bohužel nejsem Jágr, kterým jsem byl před dvaceti lety, to bychom se bavili o něčem úplně jiném. Sám sobě ale pořád věřím.

Celá aréna vám také tleskala, když jste povedenou přihrávkou nachystal gól Melkovi.

Lidi si asi nebyli jistí, jak dlouho ještě budu hrát. Mysleli, že je to můj poslední zápas, tak asi proto přišli. Ale minimálně další sezonu ještě hrát budu.

Co jste říkal na plný stadion?

To jsem ani neřešil. Snažil jsem se do toho sám dostat, protože jsem věděl, že se necítím dobře. To člověk pozná už na tréninku. Nebylo moc času, takže se snažím od takových věcí odreagovávat a myslet sám na sebe. Abych si udržel víru v to, že každým momentem se to může otočit.

Takže jste nebyl úplně fit?

Říkal jsem to už v úterý, že se necítím nic moc, ale to víceméně neřeším. Ty situace, které vzniknou během zápasu, si můžu v ofenzivním pásmu uhrát tak, jak potřebuju. I když se necítím dobře, dokážu si tam udělat, co je potřeba.

Bolí vysoká porážka hodně?

Už je po zápase, takže jsem v pohodě. Jde jenom o to, abychom si přenesli lepší formu do dalších zápasů, které jsou pro nás klíčové. Protože nás čekají týmy, které jsou vedle nás v tabulce, jako Zlín a Olomouc. Samozřejmě jsme chtěli dneska vyhrát, ale moc dobře víme, že zápasy v pátek a v neděli pro nás budou daleko důležitější.

O to víc, že Zlín porazil Kometu.

No tak to vám pěkně děkuju za zprávu, pozitivnější to být nemohlo. (směje se)

Náladu vám možná trochu kazí i marodka, mimo hru jsou útočníci Valský a Stach.

Nemáme tak rozšířený kádr, takže když se něco takového stane, musíme to tam slepit. Hráči, kteří hrají křídla, musejí jít hrát centy. Ale to je v pohodě, příště to bude o něčem jiném.