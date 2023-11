Pátá porážka v řadě. Jalové Vítkovice promrhaly vedení v přesilovce

„Musím přiznat, že mě už nebaví chodit sem a zpovídat se. Jak to říct slušně... Jsem frustrovaný,“ povídal na pozápasové tiskové konferenci rozmrzele vítkovický asistent trenéra Jiří Veber.

„Sice se dostaneme do vedení, k tomu hrajeme ve druhé třetině devět minut v přesilovce, ale nevyužijeme je, pak to prohospodaříme a na konci v početní výhodě umožníme soupeři vstřelit gól,“ zlobil se Veber.

Vítkovičtí se ve druhé části radovali z gólu v přesilovce, ale jen chvíli. Hosté využili trenérskou výzvu, po níž rozhodčí uznali, že brance předcházela hra vysokou holí. „Dobrá práce střídačky,“ pochválil vlastní realizační tým střelec vítězné branky Petr Zámorský. „Důležité ale bylo i to, že jsme parádně sehráli oslabení. Byli jsme na to připraveni, zvládli jsme to dobře.“

Vítkovičtí trenéři i fanoušci tak museli přihlížet tomu, jak přesilovkové formace marně dobývají branku soupeře, a k tomu trnout hrůzou, když se Plzeňští v oslabení několikrát řítili do přečíslení. „Není to lajdáckost, je to o sebevědomí,“ podotkl Veber. „Zkušení hráči, které tam máme, by si přesto měli najít cestu k zakončení.“

Jenže právě zkušení hráči pustili chvíli před koncem třetí třetiny při přesilovce do nájezdu ve dvou na jednoho Tima Söderlunda s Jakubem Lvem a vedení bylo fuč.

Po Zámorského trefě z prodloužení zůstal Vítkovickým jeden bod, zapsali v lize pátou porážku v řadě. V listopadu vybojovali pouhé dva body a do konce měsíce je ještě čekají zápasy na ledě pátého Liberce a vedoucích Pardubic.