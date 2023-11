Dobrá práce střídačky, chválil Zámorský trenéry po výhře nad Vítkovicemi

A vítězství pomohli k týmu výrazně i trenéři. Jednak připravili mužstvo parádně na vítkovické přesilovky, jednak sebrali soupeři gól úspěšnou trenérskou výzvou, když ve druhé třetině upozornili rozhodčí na hru vysokou holí před vstřelením branky a v neposlední řadě motivovali Petra Zámorského ke střelbě. Až dal vítězný gól.

„Někdo (Marek Kalus) zahrál vysokou holí, tak proč challenge nezkusit? V sezoně to už párkrát vyšlo proti našemu týmu, teď to pomohlo nám. Dobrá práce střídačky,“ chválil vlastní realizační tým střelec vítězné branky Petr Zámorský. Aktivní bek vyslal v zápase dvanáct ran na branku, ta poslední byla za dva body. „Navnadil jsem se tím břevnem z první třetiny. Ta střela mi náramně sedla. Trenéři mi pak říkali, ať střílím, tak jsem střílel,“ usmál se Zámorský.

Jenže Plzeň musela přečkat těžké časy. Ve druhé třetině odehrála plných devět minut ve čtyřech, další oslabení přišlo v 56. minutě. „Důležité bylo i to, že jsme parádně sehráli oslabení. Věděli jsme, že Vítkovice mají na přesilovku šikovné hráče, ale byli jsme na to připraveni, zvládli jsme to dobře,“ zmínil Zámorský.

Petr Zámorský (vlevo) z Plzně brání Marka Kaluse z Vítkovic.

Už při pětiminutovém vyloučení Kryštofa Hrabíka se dvakrát do přečíslení dostali Tim Söderlund a Jakub Lev, napotřetí ujeli v posledním oslabení tři minuty před koncem základní hrací doby - a vyrovnali na 2:2.

„Musím přiznat, že mě už nebaví chodit sem a zpovídat se. Jak to říct slušně... Jsem frustrovaný,“ povídal na pozápasové tiskové konferenci rozmrzele vítkovický asistent trenéra Jiří Veber. „Sice se dostaneme do vedení, k tomu hrajeme ve druhé třetině devět minut v přesilovce, ale nevyužijeme je, pak to prohospodaříme a na konci v početní výhodě umožníme soupeři vstřelit gól,“ zlobil se Veber. „Ty přesilovky... Není to lajdáckost, je to o sebevědomí,“ podotkl Veber. „Plzeňští hráli oslabení dobře, moc nevystupovali, snažili se blokovat, zachytávat střely. Zkušení hráči, které tam máme, by si přesto měli najít cestu k zakončení.“

Všechno marné, Vítkovičtí se trápí, raduje se Plzeň. Po Zámorského trefě veze z Ostravy dva body, Vítkovickým zůstal jeden. V lize zapsali v lize pátou porážku a v listopadu vybojovali pouhé dva body. K tomu je do konce měsíce ještě čekají zápasy na ledě pátého Liberce a vedoucích Pardubic.