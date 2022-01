Vítkovice připustily drama. Probereme to, až opadnou emoce, řekl kouč

„Po pauze jsem čekal, jak to bude vypadat. První střídání jsme tam udělali nějaké chyby, hráli jsme oslabení, nedýchalo se nám ze začátku dobře,“ líčil vítkovický kouč Miloš Holaň a připomněl tak i fakt, že jeho svěřenci nastoupili k zápasu po desetidenní pauze způsobené covidovou karanténou.

„Přesto jsme si do konce první třetiny vypracovali luxusní náskok, i když hra nebyla podle našich představ. Měli jsme tam spoustu mezer v obraně,“ dodal.

A právě těch mezer využili ve druhé části Karlovarští – domácí defenzivu překonali pětkrát. „Za stavu 0:5 už jsme neměli co ztratit, řekli jsme si, že horší to být nemůže, že nemá cenu jen bránit. Dupli jsme do toho a najednou to bylo těsné. Ucítili jsme šanci a šli jsme si za tím gól po gólu, až se nám podařilo vyrovnat,“ prohlásil karlovarský útočník Tomáš Mikúš.

Po dvou třetinách vítkovický realizační tým zvažoval i střídání gólmanů, nakonec se Miloš Holaň rozhodl nechat Aleše Stezku v brance. „Vychytal nám spoustu zápasů, nechal jsem mu důvěru. Za tím si stojím,“ vysvětloval.

Hosté ale vítkovickou brankářskou jedničku překonali i pošesté. „A byla to euforie,“ líčil šťastný střelec Dalimil Mikyska, pro kterého to byla první extraligová trefa v jeho třetí sezoně v nejvyšší soutěži.

„Jako hráč jsem kdysi něco takového zažil, zápasy s Litvínovem bývaly takové divoké. V trenérské kariéře mě to ještě nepotkalo,“ zmínil Holaň. „Nezafungovalo nic. Byli jsme nedůrazní v předbrankovém prostoru, kde jsme jindy silní, zároveň jako bychom si mysleli, že gólů dáme deset. Sám se musím z toho ponaučit. Probereme to, až opadnou emoce a vychladnou hlavy.“

Moc času Vítkovičtí nemají. Už v pátek od 17.30 hodin hostí Kladno.