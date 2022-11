Třinecký asistent Országh: Konečně nám napadaly nějaké góly i po odrazech

„Před pauzou to byl dobrý zápas, protože jsme si říkali, že by bylo fajn do ní jít s výhrou. Ale že bude taková, s tím jsme nepočítali,“ zmínil třinecký útočník Andrej Nestrašil nadcházející přestávku, v níž reprezentace nastoupí na Karjala Cupu.

Rozhodla třinecká produktivita, anebo chyby Kladna? „Hlavně ta produktivita,“ odpověděl Nestrašil. „Dosud jsme měli problém dávat góly v pěti na pět, ale dneska nám to šlo.“

A nejen to, Oceláři se prosadili i dvakrát v přesilovce a jednou v oslabení. „Za to musíme být vděční,“ dodal útočník.

„Konečně nám napadaly nějaké góly i po odrazech. A těší nás nula,“ komentoval třinecký asistent trenéra Vladimír Országh první čisté konto v tomto extraligovém ročníku. „Byly tam situace, kdy soupeř mohl se zápasem něco udělat, měl dvě tři přečíslení, ale naši kluci odvedli dobrou práci.“

Třinečtí hokejisté si připsali nejvyšší výhru od března 2014, kdy porazili Brno 10:2.

„Nepodrželi jsme gólmany, jde to za námi. Chybovali jsme, ztráceli puk na modré čáře. Třinec je hodně zkušený, takže nás trestal,“ povzdechl si kladenský útočník Adam Kubík.

„My bychom se v prvé řadě měli omluvit fanouškům, hlavně těm, kteří sem jeli přes celou republiku a museli na to koukat,“ řekl kladenský trenér Jiří Burger. „Nemůžeme si dovolit udělat tolik chyb, obzvláště proti takovému týmu. Soupeř víceméně každou chybu potrestal, a jakmile byl stav pět nula, už bylo jen otázkou, na jakém skóre se zápas zastaví.“

Třemi góly se o výhru postaral útočník Libor Hudáček, který zpočátku sezony spoustu příležitostí zahazoval. „Dneska předvedl, že umí dát gól. Prosadil se v minulých třech zápasech. Jsme rádi, že mu to lepí, ale třeba Karlis (Čukste) dneska vstřelil první gól, což je také super,“ řekl útočník Ocelářů Andrej Nestrašil. „Také bych potřeboval dávat trochu více gólů. Ale ty branky psychicky pomůžou nejen klukům, ale celému týmu.“

Oceláři nyní mají před sebou tři dny volna. „Ve čtvrtek budeme zpátky v práci,“ upozornil Vladimír Országh. „Sezona je dlouhá. Pořád to je víceméně začátek. Nejdůležitější věci jsou před námi. Trošku si odpočineme, zresetujeme hlavy, strávíme čas s rodinou a pojedeme dále.“

Už v pátek se ale v třinecké Werk Aréně bude hrát znovu. V exhibičním duelu se s kariérou budou loučit někdejší opory Ocelářů Martin Adamský, Peter Hamerlík, Lukáš Krajíček a Jiří Polanský. Duel začne v 17.00.

Extraliga bude pokračovat 16. listopadu, kdy Třinec hostí Spartu.