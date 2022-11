Vše si sedá, ale pořád máme hodně práce, vědí třinečtí hokejisté

Každopádně na první Pardubice ztrácejí 17 bodů a před třináctou Spartou Praha mají šestibodový náskok.

„Pořád máme před sebou hodně práce. Nejsme spokojení s tím, kde v tabulce jsme. Míříme výš,“ prohlásil třinecký útočník Andrej Nestrašil.

„Měli jsme těžký začátek, hlavně domácí zápasy jsme nezvládali výsledkově. Před sezonou přišli noví hráči a další byli – a někteří stále jsou – zranění. K tomu tady jsme noví trenéři,“ řekl třinecký asistent trenéra Vladimír Országh. „Postupně si vše sedá a posouváme se do míst, kde chceme být. Pořád je však před námi moc práce.“

Dá se říct, že si mužstvo už sedlo? „Byl jsem součástí týmu, který prohrál prvních osm zápasů sezony, načež vyhrál Calder Cup v AHL (nižší zámořská soutěž – pozn. red.). Jde o to, nepanikařit a věřit nastavenému procesu. Sezona je hrozně dlouhá,“ upozornil Andrej Nestrašil.

Podotkl, že když se prohrává, tak si hráči samozřejmě musejí uvědomovat, že je něco špatně, a musejí to zlepšit. „Ale nesmí tam být panika a ta v našem případě nebyla. Od úvodních porážek jsme se odpíchli několika ubojovanými výhrami a teď je to trošku lepší.“

Libor Hudáček potvrdil, že nepanikařili a byli trpěliví. „Víme, co děláme každý den, na čem pracujeme. Věděli jsme, že musíme zlepšit první třetiny a hlavně dávat góly. Šance máme, jen jich musíme více proměňovat. Pak to bude lehčí a budeme mít psychicky navrch my, a ne ten druhý tým,“ řekl Hudáček, který je s osmi góly po devítibrankových Martinu Růžičkovi a Marko Daňovi druhým nejlepším střelcem Třince.

Hudáčka mrzí, že tým už ztratil hodně bodů. Konkrétně 21. „Teď se musíme dobře připravit na další část sezony, kvalitně potrénovat a po pauze být lepší než dosud.“

Není škoda, že po dvanácti utkáních, v nichž Oceláři jen jednou nebodovali, přišla extraligová přestávka? „Upřímně jsem rád, že je pauza. Je dobré, že si od hokeje odpočineme. Ve čtvrtek zase půjdeme do práce,“ zmínil Nestrašil dnešní den, kdy Třineckým končí krátké volno.

Reprezentanti zůstali v klubu

V nynější reprezentační pauze se podle Országha bude Ocelářům pracovat lépe, když v neděli zničili Kladno 8:0.

A k tomu se až na marody Petra Vránu a Tomáše Marcinka mohou připravovat na další část extraligy v plné síle, jelikož po dlouhé době nemají žádného hráče v reprezentaci.

„O několik kluků zájem byl, ale někteří nastupují po zranění, jiní to mají na hraně,“ uvedl Vladimír Országh. „K tomu nás čeká velmi nabitý program, protože budeme dohrávat některé odložené zápasy. S reprezentačními trenéry jsme se dohodli, že nebudeme naše hokejisty zbytečně přetěžovat. Jsme rádi, že nám vyšli vstříc. Budou ještě další dvě reprezentační akce, na nichž si je mohou vyzkoušet.“

Evropská hokejová tour po nynějším Karjala Cupu bude pokračovat v prosinci Švýcarskými hokejovými hrami, v únoru Švédskými a v květnu, už těsně před mistrovstvím světa, Českými.