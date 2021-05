Útočník Špaček odchází z Třince do Frölundy, na sever míří i Malík

Špaček se loni v létě vrátil do Evropy po tříletém působení na farmě Winnipegu v Manitobě v AHL a zamířil do Tappary Tampere, odkud se přesunul na konci ledna do Třince.

„Je to velice zajímavý hokejista v dobrém věku, kterého jsme sledovali už delší dobu. Přestože je ještě mladý, má dost zkušeností a chce toho ještě hodně dokázat. Je to chytrý a tvořivý hráč a bude posilou do naší přesilovkové formace,“ řekl klubovému webu sportovní ředitel Frölundy Fredrik Sjöström.

Špaček za Tapparu sehrál 18 zápasů a nasbíral pět branek a osm asistencí. Za Třinec stihl v základní části devět utkání, dva góly a devět přihrávek. V play off se podílel na zisku premiérového triumfu v kariéře dvěma trefami a 12 asistencemi z 16 utkání.

V této sezoně debutoval v reprezentaci a v šesti duelech na listopadovém turnaji Karjala v Helsinkách a na únorových Švédských hrách v Malmö si připsal gól a tři asistence. Po turnaji ve Švédsku byl tři týdny mimo hru kvůli koronavirové nákaze.



Špaček odešel do Severní Ameriky v roce 2015, kdy jej draftoval Winnipeg ve čtvrtém kole na 108. pozici. V té době už měl na kontě 40 zápasů v extralize v dresu Pardubic a připsal si v nich 12 bodů (5+7).

Po odchodu z Pardubic působil účastník dvou mistrovství světa osmnáctek a tří světových šampionátů dvacítek dva roky v juniorské WHL v celku Red Deer Rebels. Potom se přesunul na farmu do Manitoby, ale premiéry v NHL se nedočkal. V AHL nasbíral ve 193 utkáních základní části 100 bodů (36+64). V šesti duelech play off jednou skóroval a připsal si dvě přihrávky.

Nick Malík, syn bývalého úspěšného českého obránce Marka Malíka, který má vedle českého i americké občanství, působil v aktuální sezoně v prvoligovém Frýdku-Místku. Jeho hráčská práva vlastní Třinec, jehož je Frýdek-Místek farmářským týmem.

Po juniorském šampionátu na přelomu prosince a ledna se chtěl Malík vrátit do zámoří, kde působil v závěru minulé sezony. S ohledem na složitou koronavirovou situaci ve světě se tak ale nakonec nestalo.