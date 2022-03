Kdo bude chytat třinečtí brankáři neřeší. Hlavní je vyhrávat, říkají

„Nemáme s Ondrou žádnou bublinu. Pilně se připravujeme a uvidíme, koho trenér nasadí. Čekáme na pohovory, které budeme mít tuším ve čtvrtek,“ uvedl Marek Mazanec, který v základní části odchytal 34 zápasů s úspěšností 91,04 procenta.

Ondřej Kacetl odehrál 25 utkání, přičemž měl úspěšnost 93 procent a podle statistik byl nejlepším gólmanem dlouhodobé části extraligy. K tomu loni v play off Ocelářům vychytal titul.

Takže – neměl by začít?

„Ne ne,“ odmítl Kacetl takový úsudek. „Jdeme na vítězství a je jedno, kdo půjde do branky. Hlavní je vyhrávat, protože pak budeme vítězové všichni.“

Oceláři zatím stále čekají na soupeře. Vzejde z předkola play off, ze soubojů Vítkovic s Olomoucí a Liberce s Brnem. Rozhodující, páté duely se hrají dnes.

Oba třinečtí brankáři se už bez ohledu na protivníka na play off těší.

„Proto hokej hrajeme, celá sezona směřuje k play off, kdy přijdou lidi a má to specifickou atmosféru,“ potvrdil Mazanec.

On i jeho parťák Kacetl musejí být nachystaní na hru svého mužstva, protože zřejmě nebudou mít tolik práce, ale budou muset zasáhnout ve chvíli, kdy přijde nějaká šance soupeře či přečíslení.

„Na něco takového se nedá moc připravit,“ pousmál se Mazanec. „Hlavně musíte udržet hlavu v zápase. S tím do toho jdeme, tak to je od začátku extraligy. Řekl bych, že jsme na to tak nějak zvyklí. Musíme týmu pomoct, když je potřeba.“

Kacetl potvrdil, že je to o zvyku. „My takový styl praktikujeme celou sezonu. Není to jednoduché, střel jde na nás málo, ale budu rád, když mě těch několik ran, co na mě půjde, trefí a pomůžu klukům k tomu, abychom sbírali vítězství.“

Mazanec dodal, že vše je o soustředěnosti. „O tom vytáhnout správný zákrok ve správný čas,“ usmál se.

Jak tedy udržet koncentraci?

„Není to jednoduché. Musíte neustále sledovat hru a přemýšlet třeba i nad situacemi na druhé straně,“ odpověděl Mazanec, který během základní části povídal, že si někdy, když je hra na druhé straně hřiště, zpívá. „Jo, zpívával jsem si, ale už mě to přešlo (usmál se).“

Proč? „No... Psychický tlak v zápasech, kdy na vás nejdou střely, je tak enormní, že už ani zpívání nepomáhalo.“

Třineckého kapitána Petra Vrány jsme se zeptali, jak by brankáře Ocelářů popsal. Marek Mazanec přistoupil blíže, aby si to vyslechl. A Vrána odpověděl: „Asi chcete slyšet, že oba dva jsou divní... Ne. To není otázka na mě, ale v našem týmu věříme oběma. Ať nastoupí kdokoliv z nich, věříme, že podá stoprocentní výkon. Gólmany vůbec neřeším.“

Mazanec se na Vránu otočil a ocenil, že je diplomat.