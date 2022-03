Začneme od nuly a sbírají se jen vítězství, říká třinecký gólman Kacetl

„Jdeme na vítězství a je jedno, kdo bude chytat. Hlavní je vyhrávat, protože pak budeme vítězové všichni,“ prohlásil Ondřej Kacetl, který v dlouhodobé části nastoupil do 25 zápasů, zatímco jeho kolega Marek Mazanec do čtyřiatřiceti.

V základní části jste ovládl brankářské statistiky. Je to pro vás závazek, anebo povzbuzení před rozhodujícími zápasy?

Je to hezká vizitka celého mančaftu, protože ta čísla jsou i díky klukům, kteří pomáhají. Nijak zavazující to není. Povedlo se to v základní části, která už je minulostí. Teď startuje další soutěž, ve které se začíná od nuly a sbírají se jen vítězství.

Loni jste v play off zářil. Co si slibujete od toho letošního?

Před rokem to od začátku spadlo na mě, chytal jsem. Letos zatím ani nevím, koho budeme mít za soupeře (vzejde z předkola, ze zápasů Vítkovice – Olomouc a Liberec – Brno – pozn. red.). Musíme se chystat na všechny. Ale určitě to od začátku bude těžké, tak jako každé play off.

Před rokem jste z šestnácti zápasů v play off vychytal šest s nulou. Budou mít soupeři strach, že branku opět uzavřete?

To je na nich. Pokud bych ale chytal, tak bych bral každé vítězství. A je jedno jaké.

Přemýšlíte hodně nad nadcházejícími vyřazovacími boji?

Ještě ne, ještě je pořád čas. Beru to jako normální dny. Tím, že teď hodně trénujeme, tak je to náročnější, ale do prvního zápasu je stále dost času.

S jakou motivací do rozhodující části sezony půjdete?

S tím, aby se dařilo všem. Abychom to nějak urvali, je jedno jakým způsobem, a šli každý zápas za tím vítězstvím. Postupně sbírali body a prošli dál.

Na třinecké brankáře jde v zápasech vzhledem k vašemu způsobu hry poměrně málo střel. Jak se s tím vyrovnáváte?

My takový styl praktikujeme celou sezonu. Není to jednoduché, střel jde na vás opravdu málo. Ale dá se říct, že jsme na to zvyklí. Budu rád, když mě těch pár ran, co na mě půjde, trefí a pomůžu klukům k tomu, abychom sbírali vítězství.

Jak se udržujete v koncentraci, když nemáte na ledě hodně práce?

Je to těžké, musíte se soustředit na každou střelu, každý puk, co projde. Musíte být připravený na to, že střela může přijít odkudkoliv a nesmíte žádnou podcenit, ať je to gólová rána, nebo jen nahození.