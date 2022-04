Mince v obličeji, pivo za krkem. Nedramatizoval bych to, klidní emoce Varaďa

Jedním z vrcholů proudů emocí byl zásah desetikorunou do rtu Milana Doudery. Hráč se svalil k otevřeným vrátkům na střídačce.

„Měl tržnou ránu na tváři, což je hodně nepříjemné, ale s lékaři jsem ještě nemluvil, takže nevím, jestli byl na šití, nebo ne,“ informuje Varaďa.

Jak jste viděl samotný závěr přímo ze střídačky?

Utkání se hrálo před skvělou diváckou kulisou, ale tohle na hokej nepatří. Měli posílit ostrahu, tu tvořil jeden pán, který když viděl, že něco letí na led, tak se ještě schválně díval na druhou stranu. My sami trenéři jsme blokovali vhozené předměty. Tak jako byly emoce v našich hráčích a hráčích Sparty, byly i mezi diváky. Je to finále, nějak bych to nedramatizoval.

Řešili jste i možný odchod do šatny?

Nad tím jsme vůbec nepřemýšleli, zápas jsme chtěli dohrát.

Jak moc jste politý pivem?

Nevím, na oblek jsem se ještě nedíval, ale politý ho určitě mám. Stejně si ho zítra obleču zas, protože jsem v něm tentokrát vyhrál.

Krásný hokej, ale celkově smutný závěr.

Tyhle situace se stávají. Někdo z hráčů třeba nervově vyteče, udělá chybu nebo zkrat. K této situace přímo vybídla bitka, kde se náš hráč rvát nechtěl, měl obě dvě rukavice, nicméně hráč Sparty do něj i bez rukavice pumpoval, přestože byl na kolenou. Emocí bylo hodně, ale věřím, že se na to naši kluci i sparťani vyspí a začneme v sobotu znovu. Oba týmy udělají maximum pro to, aby vyhrály.

Jste spokojený z výhry už v prvním venkovním zápase? Můžete být klidnější...

Věřím, že hráči věděli, co je čeká. Vydali ze sebe maximum a v sobotu budou chtít dnešní vítězství potvrdit. Každopádně druhá výhra v sérii je pro nás hodně důležitá, hlavně po dvou utkáních doma, kde jsme hráli v prvním zápase jen jednu dobrou třetinu a v tom druhém hodně podobně. Potřebujeme hrát šedesát minut zodpovědně a slušně.

Pochválil byste hráče za poctivost v obraně?

Určitě, je to o mravenčí práci a o návycích kluků, které se je snažím naučit. Splnili je dneska do puntíku.

První třetina ale nebyla z vaší strany ideální.

Malinko nás nalomil první gól, který jsme dostali. Musím říct, že jsme v první třetině byli trochu bázlivějším týmem, ale přestáli jsme to jen na 0:1, což pro nás byla výhra.

Ve druhé třetině se hra vyrovnala, po vstřelených brankách už jste zápas kontrolovali.

V ní rozhodli ubráněné přesilové hry a naše branky, kterými jsme si hodně pomohli. Hráči věřili a po druhé třetině jsme je nabádali, aby byli trpěliví. Z jedné brejkové situace jsme pak dali třetí gól a od té doby jsme zápas až na jednu nebo dvě situaci kontrolovali. Zkušeně jsme si došli pro vítězství a těšíme se na sobotu.