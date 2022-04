Výstřední hymna v Třinci. Rocker z kapely Doga rozdělil republiku

O den dříve vsadili v Třinci na klasickou verzi, když hymnu zapěla mladá zpěvačka Karolína Spratková. Úterní podvečer ale patřil „Izzimu“, slezskému patriotovi a fanouškovi Ocelářů.

„I česká hymna může mít různé podoby. Tu britskou třeba hrál i Brian May,“ glosoval specifické podání v přenosu komentátor České televize Tomáš Jílek zmínkou kytaristy slavné skupiny Queen.

Sázky na rockery mohou být ošemetné. Třeba Petr Janda se dostal před třemi lety pod palbu kritiky poté, co zazpíval českou hymnu před utkáním mezi Philadelphií a Chicagem, když tehdy zahajovala NHL svou sezonu v Praze.

Jak se dařilo Izaiášovi, můžete posoudit sami.

Hymna v podání Romana Izaiáše startuje v čase 3:10...

Kupříkladu Petr Fiala, frontman skupiny Mňága a Žďorp, jej chválil. „Je to jednička! Fakt ho obdivuju, je dobrej. Takový je, tak to takhle zakrákoral. Je to naše lidová hymna, ne hymna operních zpěváků,“ říkal v televizním studiu a zároveň přiznal, že rovněž dostal nabídku, aby hymnu přednesl.

Na sociálních sítích se každopádně strhla celkem mela. Zatímco lidé z regionu byli z oblíbeného frontmana nadšení, od zbytku republiky přicházely spíše negativní reakce. Třinci se každopádně podařilo vzbudit zájem.

Že si Oceláři vybrali právě Izaiáše, ovšem překvapením není. O hymnu se při play off nepostaral poprvé, v předchozích případech se to však obešlo bez zpěvu, šlo pouze o verzi hranou na elektrickou kytaru.

Izaiáš v minulosti s kapelou Doga nazpíval Třinci klubovou hymnu či dal dohromady píseň pro finálovou sérii před čtyřmi lety, kterou pak zahrál a zazpíval přímo na tribuně.

Tentokrát se však z vítězství radovat nemohl. Oceláři podlehli Spartě 1:2, ve finálové sérii mají tak momentálně oba celky po jedné výhře. Další utkání je na programu v pátek v Praze.