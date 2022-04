Děláme z Kacetla Haška... Fanoušci vypjatý závěr neunesli, mrzelo Řepíka

„Byla škoda, že jsme neodskočili na 2:0. Šance jsme měli, jeli jsme dva samostatné nájezdy, nebo kolik, a vypracovali si i další příležitosti,“ litoval sparťanský kapitán.

„Oni to udrželi a my jim darovali dva góly. Nehráli jsme špatně první dvě třetiny, ale oni si zkušeně počkali a ve třetí začali bránit. Poté jsme se tam špatně dostávali,“ popisoval.

Všechno pro domácí hokejisty vypadalo dobře. Před vyprodanou halou, do níž přišlo přes 17 tisíc diváků, se dostali do vedení. V 10. minutě se Řepík prosadil typickou střelou z pokleku.

V 58. minutě už ale bouchal hokejkou do plexiskla, aby zastavil bitku několika jedinců u třineckého kotle. Počáteční radost se proměnila v hřiště zaházené lahvemi. Obránce Třince Milan Doudera pak po zásahu mincí do rtu putoval na ošetřovnu.

„Byla tam nějaká vyloučení a bohužel fanoušci vypjatý zápas neunesli. Tohle k zápasu nepatří, my to nechceme a doufáme, že už se to nikdy nebude opakovat,“ odsoudil Řepík jednání části obecenstva, které přišlo na třetí pokračování finálové série.

Michale, zkazil vám závěr celkový dojem z utkání?

My jako hráči s tím těžko něco uděláme... Každopádně tohle na stadiony nepatří, ať už jde o jakýkoliv sport. Jsou tady děti a tohle by neměly vidět.

Co vám na ledě chybělo, abyste Oceláře porazili?

Chyběly góly. Měli jsme hodně brejkových situací, ale musíme se zlepšit v koncovce. Když dáme góly, tak věřím, že je v dalším zápase porazíme.

A nechyběla vám pak spíš určitá jednoduchost v řešení úniků?

Tam je to těžké, je to na hráči, jak se rozhodne. Těžko se radí, když máte vteřinku na rozhodnutí. Gólman byl lepší než my.

Neběží posléze hráčům v hlavách, že se týmu neproměněné šance mohou vymstít?

Hráč se snaží dát góla. Nevím, jestli nám to nelepilo, ale musíme se zlepšit, být zarputilejší a Kacetla propálit. On je výborný gólman, ale my z něj děláme Haška. Hráč si to pak vyčítá, ale musí se oklepat. Zbývaly další dvě třetiny. Nemůže se srážet tím, že neskóroval.

Co je potřeba přesně změnit?

Nehráli jsme vůbec špatně, na něco se podíváme na video, něco nepatrně vylepšíme. Ale nejvíce nás trápila koncovka, která rozhodla zápas. Oni nám pak dají góly z malých šancí a my následně třetí třetinu tlačíme do kopce...

Ve třetí části jste měli velký problém s přechodem do útočného pásma. Čím to?

Mají to propracované. Nebyli jsme schopní kotouče házet za ně a jít bojovat k nim do třetiny. Oni puky zachytávali a my vypadli ze hry.

Třinec hrál trpělivě, ale minimálně v první polovině utkání jste měli navrch. Je to něco, od čeho se můžete odpíchnout do dalšího zápasu?

Vypadalo to, že byli trpěliví. Dvě třetiny jsme je přehrávali, ale nedali jsme šance, ve třetí části si to pohlídali a my se do nich těžko dostávali. Byly tam malé náznaky, ale nic velkého. Jedeme dál, v sobotu ještě přitlačíme a budeme chtít vyrovnat.