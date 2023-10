Nejvyšší návštěva, těžká porážka. Tohle nebyl výkon hodný Sparty, štve Kempného

„Jsme všichni hodně naštvaní, body tady odevzdáváme moc lehce. Není to ten náš house, jak by měl být. Nemáme konstantní výkon a není to dobré,“ poznamenal v pozápasovém hodnocení kouč Sparty Pavel Gross.

„Nevím, jestli se bojíme hrát, nebo čekáme, co udělá soupeř. Ale jiné týmy sem jezdí a sbírají body,“ přisadil si při spojení se zápasem proti Liberci z 8. října (1:4), kdy jeho tým předvedl také mizerný výkon.

Trenér Sparty Pavel Gross promlouvá ke svým svěřencům v nepovedeném zápase s Karlovými Vary.

Co ale způsobuje takové výpadky, neměl jasno ani on, ani Kempný...



„Pořád mi zápas běží v hlavě, ale nevím. Rozebereme si to a podíváme se na to. Z téhle porážky si můžeme vzít hodně, abychom se ještě semkli,“ doufal třiatřicetiletý bek.

Michale, když to berete pozitivně, je dobře, že taková facka přijde brzy a vy máte čas se srovnat?

Zase bych úplně nemluvil o krizi nebo o facce, musíme k situacím přistupovat líp a s jiným nastavením.

Jak byste zhodnotil nastavení v tomto utkání?

Tohle nebyl výkon hodný Sparty, nemám k tomu moc slov. A nechci shazovat Karlovy Vary, hrály výborně. My chtěli vyhrát za každou cenu a to se nepodařilo. Nezbývá než zvednout hlavy a makat.

V poslední době pravidelně také inkasujete jako první a musíte dotahovat.

Je to tak, celý zápas jsme teď tlačili pořád do kopce. Nějaký tlak jsme měli ve druhé třetině, ale šance jsme neproměnili a tahali za kratší konec. Chtěli jsme vyhrát, ale to se nepovedlo. Nehráli jsme vůbec dobře.

Varům jste povolili vyniknout v tom, co jim přesně sedí, souhlasíte?

Ano, říkali jsme si i před zápasem, že tam jsou rychlí kluci, jsou brejkové mužstvo a my jim dali minimálně tři góly z přečíslení, to se prostě nesmí stávat.

Přišlo přes dvanáct a půl tisíce fanoušků, jde o nejvyšší návštěvu v této sezoně. Co říkáte na atmosféru?

Samozřejmě děkujeme za podporu, bylo jich opravdu hodně a moc si toho vážíme, ale nedali jsme jim zpátky, co chtěli. Pokusíme se to v dalších zápasech napravit.

Sparťanský obránce David Němeček v brankovišti Jakuba Kováře zpracovává útočníka Karlových Varů Iikku Kangasniemiho.

Je to čtvrtá porážka v sezoně, z toho třetí doma...

Nemůžeme si dovolit prohrávat doma, máme skvělou arénu a perfektní fanoušky, kteří chtějí vidět parádní hokej, co baví. To dneska nebylo, i když se snažíme.

Rozhodl třeba i faktor Frodl? Hostující brankář vás hodně trápil.

Faktor jsme byli spíš my sami, my jako tým.