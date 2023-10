Speciální týmy rozhodly. Miloš to vždy perfektně nakreslí, chválil sparťan Mozík

Sparťanský brankář Jakub Kovář prohlásil, že kdyby mu zrovna on dal gól, skončí s hokejem. V neděli ale spoluhráč z obrany Vojtěch Mozík rozhodl vyrovnanou extraligovou bitvu s Hradcem (3:1). A to zásahem v přesilovce, na který se i přes poměrně vysoký počet vyloučení čekalo až do 54. minuty. „Kovy teď může pomalu začít končit,“ smál se třicetiletý hokejista.