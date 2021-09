Smoleňákovo přání: Nebýt jako na houpačce. A ještě zažít velké finále

Kapitán hradeckého Mountfieldu je na prahu sezony přesvědčený, že vše směřuje k tomu, aby se v Hradci hrál dobrý hokej a tomu odpovídaly i výsledky.



„Chceme se neustále zlepšovat. V každém zápase. A hlavně mít dobré výsledky dlouhodoběji, nebýt výsledkově jako na houpačce,“ vyslovuje jedno z hlavních přání před dnešním úvodním duelem Mountfieldu v letošním extraligovém ročníku a dodává: „A také abychom se na základě těchto výsledků dostali do play off.“

Spíše koukám, co máme doma pod střechou, a chci, aby to fungovalo. Radek Smoleňák kapitán Hradce

Půjdete ze těmito cíli s dost obměněným týmem, do kterého přišli především zahraniční hráči. Jak se to zatím podle vás osvědčuje?

Podle mě naprosto výborně. Kluci, kteří k nám přišli, jsou opravdu snaživí, makají na sobě.

Liberec versus Hradec Pátek 18.00 online * Liberec sehrál v přípravě šest zápasů, z nich čtyři vyhrál, Hradec z deseti vyhrál osm

* oba týmy se utkaly dvakrát v přípravě, první zápas se v Liberci za stavu 3:0 pro domácí nedohrál, ve druhém doma vyhrál 3:1 Hradec

Důležitá je i soudržnost v kabině, prý jste k ní zvolili ne vždy obvyklou cestu. O co šlo?

Domluvili jsme se na společném víkendu, na který jsme vyrazili do hor. Pohyb v kádru nějaký byl, opravdu přišlo několik cizinců a sám dobře z vlastní zkušenosti vím, jak je to těžké, když se přijde do ciziny. Chvíli to trvá, než se člověk rozkouká, než pozná, kdo je kdo, než se vůbec naučí jména. Chtěli jsme tomu pomoct, takže jsme zvolili i tuto cestu a myslím si, že to bylo fajn.

Příchod cizinců byl vůbec jedním ze znaků letošního extraligového léta, nejen v Hradci. Berete jako výhodu, když je kabina takto složená?

Beru to tak, že získat kvalitní české hráče je v Česku dlouhodobě těžké. Buď vůbec nejsou, nebo jsou v cizině, případně jsou pro extraligu drazí, proto musíte koukat po cizině. Já si myslím, že naši kluci, kteří přišli, na tom jsou hokejově i charakterově dobře, proto věřím, že budou opravdovými posilami.

V létě také přišel nový, či spíše staronový trenér, který vyznává spíše útočný hokej a netají se, že v tom chce s týmem navázat na své předcházející působení. Jak se to daří?

Už od dřívějšího jeho působení u nás víme, že tento systém funguje, a byli bychom rádi, kdyby to fungovalo i tentokrát. Kdybychom se vrátili k hokejové tváři, kterou jsme měli dříve. My jsme tehdy věděli, že proti nám soupeři neradi hrají, že byli z našeho týmu otrávení, nejen když měli jet do Hradce, ale i když jsme měli jet my k nim.

Co vy na to jako hráči, kteří tento styl budou uvádět do praxe?

Že jde určitě o fyzicky velmi náročný styl. Nonstop hrajete nahoru dolů a v plné jízdě, takže kdo na tom není fyzicky nějak zvlášť dobře, bude to pro něj těžké.

Co vy sám? Začátek přípravy na ledě jste nestihl kvůli zranění...

Zranění, kterým jsem si prošel, nebylo úplně standardní, nebylo nic jednoduchého dostat se zpátky. Už jsem ale úplně v pořádku, za což musím poděkovat našim lékařům a fyzioterapeutům. Jsem v pohodě, schopný hrát, každým zápasem to jde lépe. Musím k tomu ještě dodat, že když člověk projde nějakým zdravotním problémem, opravdu pozná, že zdraví je to nejdůležitější. Byť to může znít jako klišé.

O dvou cílech jste mluvil na začátku. Jak by měly bodově vypadat v základní části tak, aby bylo spokojeno vedení klubu?

Chápu, že nejspokojenější by bylo, kdybychom vyhráli všechno. Bodově na to ale moc nekoukáme, nejsme však alibisté a víme, jaká je naše síla. Chceme začít postupně, hlavním cílem je, abychom se zlepšovali každým dnem. A k tomu je důležitý i dobrý start.

Jaká bude letošní extraliga podle rozložení sil, koho očekáváte ve finále?

Já nejsem moc dobrý ve studování ostatních týmů, kdo a jak je dobrej. Spíše koukám, co máme doma pod střechou, a chci, aby to fungovalo. Vím, že se v extralize objevila některá jména, sleduji, kdo kam přišel, že třeba Krejčí do Olomouce, což je super. Ale jak říkám, my musíme mít pořádek doma a dokázat všem, že jsme dobří.

A co vy a finále?

Za sebe musím říct, že bych ještě jedno velké finále, podobné, jako jsme hráli s Hradcem v Lize mistrů, zažít chtěl. Celé město v tu chvíli žilo hokejem, stadion by narvaný k prasknutí, lidi byli všude, to se jen tak nezažije. Takovouhle atmosféru bych si letos rád užil.

Kdyby se to povedlo v extralize, proti komu byste si to finále rád zahrál?

Chtěl bych v něm porazit Kladno, kde jsem vyrůstal. To ale koukáme moc dopředu.

Letošní extraliga bude zvláštní v tom, že má patnáct mužstev a z nich hned dvanáct se dostane do play off. Nebude to pro týmy, které budou ve středu tabulky, tak trochu rutina a pro diváky třeba i trochu nuda?

Vůbec ne. Vedle toho je totiž letos velká hrozba sestupu, podle mě se stane to, že bude dost týmů namočených do boje o záchranu. Sice můžete mít pohodu, ale prohrajete tři čtyři zápasy a je po ní, bude to těžké od začátku až do konce.