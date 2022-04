Růžička trefil Třinci postup: Konečně to vyšlo. Chceme uspět i ve finále

Na první gól v play off jste si počkal až do sedmého utkání. Ulevilo se vám?

Kecal bych, kdybych tvrdil, že ne. Góly se ode mě čekají, ale nepadalo mi to tam. Jsem rád, že mi to konečně vyšlo a mohl jsem pomoci týmu. Ve čtvrtek jsem si trochu orazil. Věřil jsem, že se budu cítit trochu líp. Nehrálo se mi moc dobře, ale nakonec to tam spadlo.

Kde se čtvrtý zápas lámal? Během soupeřovy nevyužité přesilovky 5 na 3, která trvala téměř dvě minuty?

Určitě. Kdyby dala Boleslav gól, těžko říct, jak by to vypadalo. Ale kluci to oslabení neskutečně ubránili, hodně nám to pomohlo. Pak přišla naše přesilovka a gól na 2:0. Myslím si, že od začátku na nás bylo vidět, jak moc chceme uspět.

Jaká byla semifinálová série?

Náročná. Boleslav má skvělý tým. Rozhodovaly maličkosti, jeden nájezd nebo prodloužení. Šli jsme si za tím, nakonec se k nám přiklonilo štěstí. Postupujeme dál a chceme uspět i ve finále.

Vyhráli jste 4:0 na zápasy, stejně jako ve čtvrtfinále proti Vítkovicím.

Vypadá to jednoznačně, ale každý zápas je ukrutná dřina. Víme, že do každého střídání musíme jít na maximum. Neřešíme, jestli budeme hrát čtyři nebo sedm zápasů. Děláme svou práci, jak nejlépe umíme.

Všech osm vašich zápasů mělo vyrovnaný průběh. Čím to, že těsné bitvy dokážete zvládnout?

Máme skvělou partu, navzájem se podporujeme. Máme systém a od prvního do posledního hráče se ho držíme. Děláme, co máme. I ty malé věci, které se pak složí ve velké a vedou k vítězství.

Může hrát i roli, že je jádro mužstva dlouho pohromadě?

Je to jeden z klíčů. Víme, co obnáší vyhrávat zápasy. Navíc je důležité, že k nám každý nový hráč skvěle zapadne. Snažíme se šlapat všichni tak, abychom uspěli.

Ve finále jste počtvrté v řadě. To asi nezevšední, že?

Může to vypadat jako rutina, ale každé finále je specifické a neskutečné. Zatím to vypadá, že nás bude čekat Sparta, která má skvělý kádr. Ale uvidíme, teď je těžké o tom mluvit.