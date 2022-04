Třinec dál válcuje play off a sahá po zlatém hattricku. Kdo ho zastaví?

Třinec semifinálovou sérii proletěl nejrychlejší možnou rychlostí a od zlatého hattricku ho odděluje poslední překážka. „Zaslouženě postupujeme dál,“ lebedil si Varaďa. „Hráči si za tím šli od první minuty a těšíme se na finále.“

Třinečtí hokejisté se jméno finálového protivníka mohli dozvědět v pátek večer v autobuse po cestě z Boleslavi. Sparta ovšem v Českých Budějovicích nevyužila první mečbol, bojovně vrčící Motor vítězstvím 3:1 zařídil, že se po víkendu vrací do Prahy. Třinečtí plejeři už ze Slezska budou sledovat, kdo k nim na finále dorazí. Hokejový svátek začne za devět dní na Velikonoční pondělí.

Čím dál lepší šampioni

Po vsetínském hegemonovi ze závěru 90. let dokázal Třinec jako jediný další tým vyhrát v play off osmou sérii v řadě. A postupně zdokonaluje způsob, s jakým kráčí za triumfy. „Jsme každým zápasem semknutější. Od začátku držíme při sobě, máme skvělou partu, všichni si pomáháme navzájem. I díky tomu jsme úspěšní,“ pochvaloval si třinecký gólman Ondřej Kacetl.

V rozjetém play off vyhrál se spoluhráči obě série jednoznačně 4:0 na zápasy. V osmi duelech play off inkasovali Oceláři sedm branek. A možná největší hrůzu vzbuzuje ještě jiná statistika, která vystihuje třineckou sebejistotu a zkušenost. Oceláři od října neprohráli zápas, v němž vstřelili úvodní gól.

Potvrdil to i při postupu v Boleslavi, kdy se v první dvacetiminutovce trefil Dravecký. „Hráli výborně do obrany, což jsme pak měli těžké. Třinec si to pohlídal a odbránil,“ posteskl si boleslavský kouč Radim Rulík. „Když jsme potřebovali, konečně jsme si pomohli i přesilovkou,“ oddechl si Kacetl. „Ukázali jsme, že máme obrovskou sílu.“

Mančaft z ocelového města ji demonstruje v play off už tři roky, kdy 4:2 na zápasy udolal Liberec. Další play off zhatil covid. Loni se Třinec opět v sérii o titul střetl s Bílými Tygry, kterým povolil jen jedinou výhru. Už od prvního titulu Varaďovy éry táhne tým kapitán Vrána, produktivní Růžička či slovenští válečníci Marcinko s Draveckým.

Loni k jádru třicátníků přibyl gólman Kacetl, jenž se po loňském titulu mohl pochlubit zázračnými čísly, které nyní ještě vylepšuje. Už nyní vychytal tři nuly, úspěšnost zásahů drží nad 96 procenty. Zkazila mu ji jen třígólová nadílka ve třetím semifinále proti Boleslavi, po níž ho trenér Varaďa zavolal na střídačku. „Tým potřeboval impulz a kluci předvedli skvělý obrat,“ řekl Kacetl.

Právě díky citlivým tahům a propracované, leč nelíbivé taktice sbírá Varaďa medaile. Případné další natahování druhého semifinále mezi Spartou a Budějovicemi bude jen zvyšovat šance jeho souboru v závěrečné sérii. Už v předstihu Varaďa oznámil, že z extraligy odejde. Po pátku je jasné, že se úspěšný kouč rozloučí s Třincem ve finále.

Nepřekvapivě. Nic jiného s Oceláři nezná.