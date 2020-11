Pro posilu z NHL gólová radost po dvou letech. Čistá náhoda, říká Polák

„Ne, že bych se je snažil zavřít,“ vysvětloval v pondělí po výhře Vítkovic 2:1 nad Hradcem Králové. „Prostě to tam vletělo.“



Ve druhé třetině srovnával na 1:1, dobře zamířil z pravého kruhu pro vhazování, když dostal pohodlnou nahrávku do jízdy od Rostislava Marosze.

„Ale od toho tady nejsem, já musím řešit jiné věci, ne góly. Moje práce je taková ta černá, tu dělám často. Že jsem se trefil? Bonus,“ říká Polák lakonicky.

Bonus po dlouhé, dlouhé době.

Od poslední trefy se toho moc změnilo. Polák vyměnil tým z Dallasu za Vítkovice, elitní soutěž NHL za českou extraligu a nechal si na dres našít kapitánské céčko.

Ve čtvrtém zápase aktuální sezony si připsal taky vůbec první bod za Vítkovice od ročníku 2012/13, kdy NHL zažívala výluku.

Roman Polák se dnes ukázal i jako střelec, takhle nechytatelnou ranou překonal Marka Mazance a Vítkovice vedou po dvou třetinách nad Hradcem Králové 2:1!

Když se tehdy Polák vracel do NHL, ještě patřil St. Louis Blues. Po roce 2014 strávil čtyři sezony v Toronto Maple Leafs přerušené výpomocí u San Jose Sharks v play off a finále Stanley Cupu (bez zisku trofeje).

V létě 2018 po něm sáhli Stars. Za dvě sezony se jim odvděčil mnohým. Zarputilostí, zkušenostmi veterána, poučováním mladých, tvrdými souboji se soupeři. A jediným gólem.

Na konci října 2018 svou trefou pomohl k vítězství Stars nad Anaheim Ducks 5:2 a vykládal: „Mám tmu, nic si z toho gólu nepamatuju. Jen vím, že jsem postupoval vpřed a soustředil se na bekhendovou kličku. Asi jsem měl štěstí, ale o to se nikdo nestará.“

„Dostal jsem textovku, ať ten puk Polákovi radši schovám, protože takových gólů od něj moc neuvidíme,“ vtipkoval bývalý trenér Dallasu Jim Montgomery.



To měl tedy pravdu.

Ale Polákovi nevadí, že si na další počkal.

„Kdybych rozvíjel práci s holí, možná bych se někdy v NHL vešel na přesilovku, ale já rozvíjel to, co mi zaručilo místo v sestavě. Byl jsem tvrdý, hrál jednoduše a jednoduše rozehrával. Vletěl jsem do rohu, někoho přetlačil, vybojoval puk a posunul ho spoluhráči,“ vzpomínal v létě v rozhovoru pro iDNES.cz.



Že Polák exceluje v jiných oblastech než ve střílení branek, to ví každý manažer. Vědí to i ve Vítkovicích, kde z něj hned po návratu ze zámoří udělali kapitána týmu.

Ostatně, Polákovu oblast zájmu v pondělí jasně doložila zelená helma na hlavě. Nastoupil s ní jako lídr Radegast indexu, což je statistika, která oceňuje hráče podle počtu hitů a zblokovaných střel a účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách.

Pyšná slova ale od Poláka nezazní: „Já musím přiznat, že tyhle odlišnosti ve výstroji moc nemám rád. Jsem z Ameriky zvyklý, že vás oceňují za práci i bez helmy. Každý věděl, jak kdo hraje, a co pro tým dělá. Osobně to nepotřebuji. Naopak chci vyzdvihnout hru celého týmu. Jsem na kluky hrdý, jak se k zápasu postavili. Byli hladoví, měli chuť!“

Ukázat ji můžou vítkovičtí hokejisté hned ve středu, opět proti Hradci.