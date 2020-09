Ten správný chtíč v kabině je, říká vítkovický kapitán Polák

Roman Polák je přesvědčený, že vítkovické mužstvo má naději uspět. „Budeme pochopitelně chtít udělat co nejlepší výsledek, ale asi největší ambicí je dohrát sezonu...“ prohlásil obránce, který má za sebou 14 sezon v NHL. „Náš tým je velmi kvalitní, dobře poskládaný. Jsou tady starší hráči i ti mladší, draví. Když přijdete do kabiny, ten správný chtíč v ní je.“

Tvrdí, že všichni odvádějí skvělou práci na ledě i mimo něj. „Ani v NHL jsem se nesetkal s takovou připraveností hráčů. Ti zdejší chodí do posilovny, dělají vše pro to, aby byli v nejlepší možné kondici, až extraliga začne. S tímto týmem máme šanci na úspěch, i když v nynější době nikdo neví, zda vše bude pokračovat, jak má.“

Stále se probírá i možné odložení startu extraligy, kterou mají Vítkovice zahájit 17. září doma s Litvínovem... „Za mě není na co čekat, termín je daný. Koronavirus bude s námi napořád, jen se s ním musíme naučit nějakým způsobem žít,“ prohlásil Roman Polák, nový vítkovický kapitán.

Přiznává, že nervóznější než z debat kolem případného odložení sezony je z toho, že mužstvo může ze dne na den skončit v karanténě, jako se to nyní stalo Českým Budějovicím a Plzni. „Takže si přeji, aby už vše začalo a člověk se dostal do potřebného režimu, byť i ten se může rychle změnit a vše může být jinak.“

V čem by podle něj měla být síla Vítkovic? „Je to o té dravosti, o tom chtíči a o tom, aby bylo vidět, že hráči opravdu chtějí bojovat za mužstvo, za region, za Ostravu a předvádět ten nejlepší hokej,“ odpověděl Polák.

Jenže Vítkovičtí tento týden v přípravě podlehli prvoligovému Havířovu 2:5.

„Ideální to není,“ uznal Polák. „Ale zápasy, které máte papírově vyhrát, vám nikdy nic nedají. Strašně moc vám však dá, když si před utkáním řeknete, jaký systém budete hrát, a na ledě vidíte, jestli ho kluci zvládají. Trenéři mohou vyzkoušet různé herní styly a vidět hráče, kteří by třeba proti vyrovnanému soupeři prostor nedostali. Z tohoto hlediska je to vynikající utkání. Na výsledek se moc nehraje.“

Ostatně, jak Polák připomněl, z NHL si nepamatuje, že by někdy vyhráli přípravný duel s farmou. „To se nám snad nikdy nepovedlo,“ dodal.

