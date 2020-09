Bývalý český reprezentant v minulosti již na severu Moravy hrál. Nejprve v sezonách 2006 až 2010 po návratu ze zámoří, poté na rok a půl odešel do Ameriky a v roce 2012 se opět do Vítkovic vrátil. Po dalších dvou sezonách zamířil do Sparty.

Barinka, jenž se v dresu brněnské Komety stal v roce 2018 extraligovým šampionem, doposud odehrál v nejvyšší soutěži 583 zápasů, ve kterých vstřelil 38 branek a přidal 91 asistencí. Hrál i v NHL, KHL nebo ve Švýcarsku.