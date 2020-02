Jarůšek kontra Boleslav. Urazil hokejovou kartu, vyčetl mu Patera

Litvínovský vousáč byl prvním z nájezdníků, puk si před brankářem bruslí přikopl a díky téhle fintě Krošelje překonal.

„Chtěl jsem to udělat, vyšlo mi to, bohužel moje trefa k ničemu nebyla,“ štvalo Jarůška, který po ní gestem popíchl kotel hostů. „Dal jsem gól, tak jsem se na ně podíval a už to jelo.“

Fanoušci Bruslařů mu to oplatili. Jarůšku, ty jsi hovado! skandovali jako už předtím. „Akorát jsem se trošku zasmál. Co k tomu říct, vypovídá to něco o jejich psychickém stavu,“ zakřenil se zkušený útočník.

Trenérovi Paterovi jeho provokace vadila: „Všichni viděli, co tam vyváděl. Nedělá se to, Litvínovu se to vymstilo. Ale nám to pomohlo, vždyť předtím Boleslav asi osmnáctkrát za sebou nájezdy nezvládla.“

Už když se po sporném gólu hostů na 1:2 mydlil Jarůšek s hostujícím Hrbasem, upadl v nemilost kotelníků soupeře; ti se zrovna v tu dobu taky neurvale prali s pořadateli. Umravnit je museli až těžkooděnci.

„Nevím, co se mnou mají za problém. Asi je to tím, že jsem tam hrál a odešel jsem. Já ale prostě nedostal smlouvou. Fanoušci mají asi v hlavě, že jsem udělal něco špatně,“ přemítal Jarůšek, kde nevraživost vznikla.

Jarůšek je nejproduktivnějším vervákem, má 33 bodů (18+15), ale za posledních devět zápasů skóroval jednou. „Když bodujeme, tak mě to netrápí. Navíc jak jsem měl sérii gólů, tak teď mám sérii nahrávek. Když to pomáhá, jedině dobře.“