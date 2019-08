Jsem tu od toho, abych dával góly, uvědomuje si pardubický Tybor

Devětadvacetiletý křídelník na Memoriálu Zbyňka Kusého (Pardubice padly ve finále s Košicemi 3:5) ve třech duelech vstřelil čtyři branky a na pátou přihrál. V lajně nastoupil s další posilou Robertem Kousalem a Denisem Kusým, respektive Janem Mandátem.

„Je důležité, když si pětka sedne. Myslím si, že nám to zatím klape, snad se nevystřílíme a necháme si nějaké góly také na ligu,“ doufá Tybor. „Kdybych bych byl pět šest zápasů bez gólu, přišly by nervy, ale mám dobré spoluhráče, o to je to jednodušší. Věřím, že se nám bude dařit i v sezoně,“ dodává.

Dva z pěti výše zmíněných kanadských bodů Tybor zapsal během středečního utkání Pardubic s Chabarovskem, které však Východočeši prohráli 3:6 a moc jim nevyšlo. „Věděli jsme, že soupeř prohrál první utkání (s Hradcem Králové) 0:7 a bude hrát úplně jinak. Od úvodu diktoval hru, nám naopak chyběla energie, kterou jsme oplývali třeba v derby (7:2),“ bilancuje Tybor.

Domácím navíc utkání s Chabarovskem zhořklo hned na začátku. Již ve třetí minutě šel Amur slepenými góly do dvoubrankového vedení... „Když dostanete takhle dva tři góly v úvodu, tak se hraje těžko. Ve druhé třetině jsme snížili z 1:5 na 3:5 a věřili jsme si, že bychom se zápasem mohli ještě něco udělat, jenže soupeř zvýšil na 6:3 a už to pro nás bylo těžké,“ ohlíží se Tybor.

Ten proti Chabarovsku zařídil druhý gól Dynama, když se prosadil v přesilovce pět na tři.

Tybor: Konečná radost je jen třešinka

„Měl jsem velkou šanci těsně předtím, kdy jsem nedorazil puk do prázdné brány, ale Oscar (Eklund) mi tam pak hodil výbornou přihrávku a bylo. Jsem tu od toho, abych střílel góly, ale spoustu práce odvede také zbytek lajny. Kluci góly připravují a moje konečná radost je už jen taková třešinka,“ tvrdí Tybor.

V základní hrací době jeho tým sice s Chabarovskem padl, nicméně jej porazil po nájezdech a vzhledem k tomu, že v této dovednostní soutěži navíc uspěl i proti Hradci (v obou případech rozhodl Corey Locke), vyhrálo Dynamo svou skupinu a v pátek večer si zahrálo zmíněné finále turnaje.

„Neříkám, že jsme skupinu vyhráli extra zaslouženě, ale dosáhli jsme vždy na bonusový bod. Pravidla byla daná pro každého stejná a my jsme zvládli oba nájezdy,“ poukazuje Tybor.

Memoriál Zbyňka Kusého se letos v Pardubicích konal již podruhé a minulý rok Pardubice taktéž těžily zejména z vítězných nájezdů. Pokaždé ovšem šlo především o připomenutí památky zesnulého manažera klubu. „Je to perfektně zorganizovaný turnaj. Všechno klape a týmy tu můžou být spokojeny. Věřím, že jsme naše fanoušky potěšili, protože jsou šestým hráčem na ledě, což bylo cítit v derby. Atmosféra byla vynikající,“ pochvaluje si Tybor.