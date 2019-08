Pořád jsme jeli na plné pecky, těší pardubického gólmana Štěpánka

Tomáš Zohorna: Byl jsem nervózní V roce 2015 odcházel z Pardubic do ruského Chabarovsku. Teď se hokejový útočník Tomáš Zohorna vrátil domů, ovšem jen „na otočku“. V dresu Amuru zde totiž odehrál Memoriál Zbyňka Kusého. „Na Zbyňka vzpomínám jen v dobrém. Jsem rád, že se jeho jméno díky turnaji připomnělo. Je to velká legenda, co se týká manažerů v celé republice,“ říká Zohorna. Chabarovsk na turnaji nakonec skončil na třetím místě a vedle zápasů s Hradcem (0:7) a Vladivostokem (4:3) si zahrál také proti pardubickému Dynamu (6:3). Útočník Tomáš Zohorna v dresu národního týmu „Čtyři roky jsem v Pardubicích nebyl, takže to byl pro mě docela silný zážitek. Přiznám se, že den před utkáním jsem z toho začal být nervózní. Zimák se trochu změnil, ale duel jsem si užil a jsem rád, že jsem si tu zahrál,“ popisuje Zohorna, jehož jméno před utkáním vyvolávali domácí fanoušci. „Tentokrát jsem byl soupeřem Pardubic, takže jsem to upřímně nečekal, ale jsem za to moc rád,“ vzkazuje Zohorna. Do Pardubic se letos v létě vrátili odchovanci Jan Kolář s Robertem Kousalem, zkoušeli lanařit také Zohornu? „Nějaké narážky na můj návrat proběhly, ale ještě nejsem v situaci, kdy bych se chtěl vracet do Česka, takže u mě bylo od začátku jasno,“ říká Zohorna s tím, že je rád, jak Dynamo posílilo.